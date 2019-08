uTorrent stopt op macOS

Bittorrent Inc. stopt met µTorrent op macOS, zo meldt het bedrijf. Op dat platform heeft het nooit veel voet aan de grond gekregen, omdat alternatieven als Transmission veel groter zijn op de Mac.

Consumenten die µTorrent willen gebruiken op macOS Catalina, moeten gebruik maken van de µTorrent Web for Mac, aangezien de desktopversie wordt geschrapt. In september worden gebruikers daar naartoe gemigreerd: "Als je µTorrent Classic for Mac versie 1.87 of eerder gebruikt, wordt je automatisch geüpgradet naar µTorrent Web for Mac."

In de nieuwe versie van macOS worden enkel nog 64-bit applicaties geaccepteerd, terwijl µTorrent enkel als 32-bit applicatie beschikbaar is. Het bedrijf achter µTorrent besloot om geen nieuwe versie te bouwen en beëindigt de ondersteuning van de client vanaf macOS Catalina. Omdat Linux-distributies ook vrijwel allemaal richting 64-bit zijn gegaan, lijkt Windows nu het platform te zijn waar de software zich op richt.