Zo scan en print je met je Android-smartphone

Afdrukken: de simpelste manier

Er was een tijd, niet zo lang geleden, dat het printen van een document via je smartphone een zaak was van het gebruiken van een lastige third party-plugin, of erger: de onbetrouwbare Google Cloud Print-service (slik). Gelukkig is dat soort ongein niet meer nodig, het enige wat je nog nodig hebt is een redelijk modern Android-apparaat, waarbij de printfeature is ingebakken.

Voor Android 8.0 (Oreo) werkte Google samen met de nonprofit Mopria Alliance, die mobiele printstandaarden ontwerpt. Nu is er een native en eenvoudige manier die werkt op alle Android-apparaten. Als je verbonden bent met hetzelfde wifi-netwerk als je Mopria-gecertificeerde printer (die kans is vrij groot, volgens de organisatie geldt dat nu voor 97 procent van verkochte printers) kun je in elke app die dat ondersteund op afdrukken tikken.

Neem de apps voor Gmail of Microsoft Word. Navigeer naar het menu van een document of e-mail en kies voor Afdrukken Ctrp +p. In Google Documenten ga je eerst naar Delen en exporteren en kies je daar voor Afdrukken. Ongeacht waar je de optie vindt, als je eenmaal kiest voor Afdrukken, wordt de netwerkprinter automatisch gedetecteerd en gepresenteerd als optie.

Afdrukken: De geavanceerde manier

Dit werkt allemaal prima voor eenvoudige afdrukjes, maar als je complexere authenticatie nodig hebt (bijvoorbeeld in een zakelijke omgeving met een netwerkprinter op kantoor) of als je meer opties nodig hebt (als je bijvoorbeeld wilt vouwen, nieten of andere speciale invoer nodig hebt) is er iets geavanceerders nodig.

Ook hier heeft de Mopria Alliance een oplossing voor, in de vorm van de gratis app Mopria Print Service. Als je deze eenmaal hebt geïnstalleerd, volg je dezelfde stappen die je voor de simpel afdrukken zet, maar de Mopria Print Service neemt het proces dan over als standaardprintproces en geeft je de geavanceerde opties die beschikbaar zijn op die printer.

(Je kunt ook de printservice gebruiken van de fabrikant van je printer - bijvoorbeeld die van HP - maar het voordeel van de Mopria-app is dat het naadloos werkt voor vrijwel alle printers, zodat je apps niet hoeft te wisselen of andere dingen hoeft te installeren als je een nieuwe printer tegenkomt. )

De Mopria Print Service-app is ook een optie voor Android-versies die ouder zijn dan 8.0 en hebben het voordeel dat je altijd kunt printen vanaf je smartphone, ongeacht of je app een optie voor Afdrukken heeft. Gebruik daarvoor de deelfunctie van Android en kies 'Mopria Print' in het menu dat verschijnt. Je zou zelfs deze optie kunnen gebruiken voor een selectie van tekst van een e-mail, webpagina of andere plek te kunnen verzenden naar een printer.

Scannen: Met een fysieke scanner

Behalve de print-app heeft Mopria ook de relatief nieuwe app Mopria Scan, zodat je iets kunt inscannen als je een fysieke scanner of multifunctionele printer in de buurt hebt. Ook hier geldt dat je verbonden bent met hetzelfde wifi-netwerk als de scanner. De app voegt scanners in de buurt automatisch toe of je doet dat handmatig met het IP-adres van de scanner. Als je de scanner eenmaal ziet, kun je een scan starten.

Scannen: Via de fotocamera

Je kunt tegenwoordig vrij goede 'scans' maken met je camera. Er zijn diverse specifieke third party-apps die dat voor je doen, maar een van de beste een veelzijdigste opties komt van Microsoft en is de gratis app Microsoft Office Lens. Selecteer het type document dat je wilt scannen (een visitekaartje, document, whiteboard of foto) en Office Lens doet de rest, inclusief het afkaderen van tekstblokken om alleen die in de afbeelding op te nemen, en geen andere objecten.

Je kunt de afbeelingen wijzigen, aantekeningen maken, en opslaan als pdf of jpg - zowel lokaal als in OneNote of OneDrive. Je kunt hem ook rechtstreeks invoegen in Word, waar deze software OCR toepast en gescande tekst omzet in platte tekst, zodat je hem kunt bewerken.

Ten slotte, als je fysieke foto's wilt scannen, is gratis app FotoScan van Google Foto's de beste oplossing. FotoScan leidt je door een proces waarbij je de foto op verschillende plekken neerlegt, zodat het de beste hoeken en beste belichtingen kiest voor de scan. Die scans worden samengevoegd in één afbeelding met een hoop technologische magie om het eruit te laten zien als professionele scan - compleet met automatische afsnijding en het wegwerken van reflecties.