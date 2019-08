Fout in Google Play services-update trekt accu leeg

Sinds afgelopen weekend verschenen er veel klachten op social media en fora over het snel leeglopen van de accu door Google Play services. Deze achtergrond-app is aanwezig op elke officiële Android-smartphone en werkt zichzelf automatisch bij. Een bug in versie 18.3.82 zorgt ervoor dat de accu een stuk sneller leegloopt dan normaal.





Gaat jouw accu ook sinds het weekend sneller leeg (door de bug)? Ja, het viel mij al op dat m'n toestel sneller leeg liep Nee, ik zie geen verschil Created with





Workarounds

Er is nog niet echt een fix voorhanden en deze voorgestelde workarounds zijn verre van ideaal en brengen risico's met zich mee. Android Police meldt dat gebruikers die nog niet op versie 18.3.82 draaien de app nog niet moeten bijwerken. Hiervoor zullen wat extra handelingen moeten worden uitgevoerd omdat deze app zichzelf bijwerkt op de achtergrond, zelfs als je het automatisch bijwerken van apps hebt uitgeschakeld in de Google Play-instellingen. Je kan hier lezen hoe je dat doet.

Een andere workaround die je kan toepassen is het bijwerken naar de nieuwste beta-versie.

Ga naar de Google Play Services pagina in de Play Store

Scroll naar het "Deelnemen aan het bètaprogramma" gedeelte en tik op "deelnemen"

Wacht tot de bètaversie-update naar je toestel wordt gepusht.

Als je geen automatische updates ingeschakeld hebt staan, controleer of er updates beschikbaar zijn en druk op installeren zodra deze optie zichtbaar is.





Let wel op. Als je voor deze workaround kiest, kan het zijn dat je tegen andere problemen aanloopt. Je hebt ten slotte te maken met bèta software.

Ten slotte kan je ook downgraden naar de vorige versie van de Google Play services:

Download de vorige versie van Google Play Services en druk op het gedownloade bestand om deze te installeren. Zorg ervoor dat de optie "apps van onbekende bronnen" toestaat wanneer je deze app probeert te installeren.

Open Instellingen > Apps & Meldingen > Alles bekijken/App-info

Scroll naar beneden en tik op "Google Play Services".

Tik op "Gegevensgebruik".

Schakel "Achtergrondgegevens" uit, waardoor de app niet op de achtergrond kan worden bijgewerkt. Als dat niet werkt, kan je proberen de Google Play Store-app volledig uit te schakelen, maar dat zal lastig zijn en niet werken op elk toestel.





Voor welke workaround je ook kiest, vergeet de gemaakte aanpassingen niet ongedaan te maken als het probleem is opgelost aangezien dat weer andere veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Persoonlijk raad ik zelfs af deze workarounds toe te passen en even te wachten tot Google zelf automatisch een fix uitrolt aangezien bovenstaande workarounds weer andere (wellicht grotere) risico's met zich mee kunnen brengen. Pas deze daarom ook alleen toe als je weet wat je doet en zet desnoods in je agenda dat je de gemaakte aanpassingen niet vergeet terug te draaien.

Sommige gebruiken melden al dat zij een update hebben gehad naar versie 18.3.85, maar het is nog niet duidelijk of het probleem in die versie is opgelost.