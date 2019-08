Gaat Windows 7-migratie eindelijk serieus van start?

Volgens marktvorser Net Applications zakte het aandeel van Windows 7-computers in juli wat betreft alle pc's opeens behoorlijk, met maar liefst 3,6 procentpunten naar een totaal van 31,8 procent. Onder Windows-computers alleen zakte het naar 36 procent en dat getal hebben we niet meer gezien sinds eind 2011, toen het OS zo'n twee jaar oud was en zijn opmars begon om Windows XP te vervangen.

Migratie of tijdelijke piek?

Tegelijkertijd was er vorige maand een ongeveer even zo grote stijging van Windows 10, naar 48,9 procent van alle computers en 55,2 procent naar alle pc's met Windows. Die maandelijkse stijging was de een na grootste ooit voor het besturingssysteem (de eerste plaats is voor maart 2019) en beide percentages waren records voor het OS.

De vraag is natuurlijk of dit een teken is van migratie richting Windows 10 of dat er iets anders aan de hand was? Zijn dit bijvoorbeeld thuis-pc's die meer gebruikt werden dan kantoor-pc's in juli, of was dit juist een teken dat in de zomermaanden migraties worden uitgevoerd naar Windows 10? Het kan zijn dat deze trend in de latere maanden van de zomer omdraait, maar het is niet onlogisch dat Windows 10 deze groei vasthoudt. Het einde van Windows 7 is immers nabij met nog precies vijf maanden op de teller.

Beter vooruitzicht

Deze plotse versnelling is goed nieuws, want onze voorspelling over hoe het staat met de adoptie van Windows 10 in januari 2020, als de laatste patches verschijnen voor Windows 7, zien er daardoor iets beter uit. We houden deze trend zelf maandelijks bij en we zien door deze piek een positiever beeld ontstaan.

De toekomst moet nu wat beter te verkroppen zijn voor Microsoft, wat voorheen bezorgd had moeten zijn over de hardnekkige kleefkracht van Windows 7. Volgens deze nieuwe lijn zou Windows 7 op een marktaandeel uitkomen van 30,7 procent op het moment dat de ondersteuning vervalt. Dat is vijf punten lager dan onze eerdere voorspelling en dat staat voor een heleboel pc's minder die zónder ondersteuning komen te zitten.

Vertrek Windows 7

Ondertussen zou Windows 10 daarmee over vijf maanden op ongeveer 62 procent van alle Windows-pc's moeten draaien, een stijging van vier punten tegenover onze voorspelling van vorige maand. Een jaar later, januari 2021 dus, zouden Windows 7 en Windows 10 respectievelijk op 20 en 70 procent staan, maar dat is een extrapolatie van de huidige trend en je kunt er vanuit gaan dat er een hoop verandert op het moment dat ondersteuning daadwerkelijk wordt beëindigd.

Ook interessant is het om op te merken dat de huidige verwachting van 30,7 procent op de pensioensdatum erg dicht in de buurt komt van de 29 procent aan systemen die vijf jaar geleden nog Windows XP draaiden op het moment dat de ondersteuning daarvoor verviel. Het leek er vorig jaar even op dat de gebruikers die vasthielden aan Windows 7 vele malen groter zouden zijn dan de XP-plakkers destijds. Die gegevens leken te zeggen dat meer gebruikers niet van plan waren om Windows 7 los te laten.

Dat was dus in juli anders. Miljoenen mensen hadden het niet nodig dat mensen ze met dwang van hun tien jaar oude besturingssysteem haalden, maar gaven het zelf op.