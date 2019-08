Windows 10 1909 is inderdaad een servicepack

Microsoft heeft twee verschillende builds afgeleverd aan Insiders. De ene helft van de Slow ring krijgt een build met features die zijn uitgeschakeld, bij de andere helft staan ze standaard aan. Microsoft zegt hiermee te testen of versies kunnen worden uitgerold zonder ingeschakelde features, zodat ze later gecontroleerd ingeschakeld kunnen worden.

Vorige maand gaf de softwaremaker aan dat de tweede update van het jaar niet de normale onderdelen-update zou zijn, maar een teruggeschaalde update die wordt afgeleverd op dezelfde manier als de maandelijkse updates. Zoals we eerder dit jaar zeiden: dat lijkt wel erg op een servicepack, het updateconcept van vroegere Windows-versies waarbij Microsoft updates bundelde om na een tijdje een frissere versie uit te brengen dan de originele release.

Kleine verbeteringen

Dat betekent dat bedrijven op een jaarlijkse upgrade kunnen gaan plannen, zoals we hier eerder concludeerden. 1909 gaat eigenlijk een versie van 1903 zijn, zo blijkt uit het enorm klein aantal nieuwe features met minimale impact. Zoals de feature dat navigatie uit het startmenu nu meteen uitklapt als je er met de muis over hangt, zodat je beter kunt zien waar je klik naar leidt. Een andere feature is een knop om meldingen te beheren in het Meldingenvenster.

Dat zijn nu niet bepaald wereldschokkende verbeteringen. Er zijn wel enkele prestatieverbeteringen die wellicht een impact zouden kunnen hebben. Processoren met een voorkeurscore - een processor die beter geschikt is voor een specifieke taak vanwege zijn kloksnelheid en daarom wordt geselecteerd - worden zo door Windows 10 gebruikt om workloads evenrediger te verdelen.

Release in september

Microsoft heeft nog geen datum gesteld voor de officiƫle release, maar zegt op september te mikken. Over vier weken is het opnieuw Patch Tuesday (10 september) en dat zou een logische releasedag zijn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat we in zo'n korte tijd nog meer 'features' gaan zien.

Inderdaad, een servicepack dus. Wat er was, zal er altijd weer zijn; wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.