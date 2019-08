5 prachtige Spotify-alternatieven

Spotify heeft deze week wederom de woede van veel gebruikers op de hals gehaald. Deze keer is het de Android-widget die het veld moet ruimen. Gebruikers kunnen hierdoor de app niet zo snel besturen als deze niet open staat en er zal een extra handeling moeten worden uitgevoerd om bijvoorbeeld terug- of vooruit te spoelen of een muzieknummer te skippen.

Gebruik jij de Spotify widget? Ja Nee, ik gebruik sowieso geen Spotify Nee, ik heb wel een Android-toestel, maar gebruik de widget niet Nee, ik heb geen Android-toestel, maar gebruik wel Spotify

Gebruikers zijn daar niet blij mij en hebben en masse geklaagd. Spotify kreeg zoveel klachten binnen dat het bedrijf op zijn supportforum meldde de vele klachten gehoord te hebben en het verwijst gebruikers naar een pagina waar gestemd kan worden of de feature terug moet komen of niet. Inmiddels is de pagina aangepast en kunnen gebruikers niet meer stemmen. Op de pagina staat nu dat Spotify niet van plan is de functie (voorlopig) terug te brengen en daarmee was de kous af. Blijkbaar is dat genoeg reden voor veel gebruikers om met de voeten te stemmen en te kijken naar alternatieven.

Wij hebben de beste concurrerende diensten op een rijtje gezet. Wij hebben daarbij gekeken of de dienst (bijna) net zoveel muzieknummers beschikbaar heeft

Amazon Prime Music

Amazon geeft gebruikers nu al een paar jaar de mogelijkheid in te schrijven voor Amazon Prime. Een dienst die je niet alleen allerlei voordeeltjes geeft (zoals gratis verzending) en grote kortingen, maar je ook gebruik laat maken van de videodienst, Prime video. Naast Prime Video, heeft Amazon ook een eigen muziekdienst genaamd Prime Music waar je, net als bij Spotify, muziek kan streamen, maar ook kan downloaden. Het muziekaanbod is nagenoeg gelijk, al verschilt het wel van tijd tot tijd omdat beide diensten wel eens nummers verwijderen vanwege rechtenkwesties.

Amazon heeft verschillende abonnementsvormen waarbij de goedkoopste 3,99 euro per maand kost (en alleen te gebruiken is op Amazon Echo-speakers) tot 7,99 euro per maand voor Prime-leden. Niet Prime-leden betalen 9,99 euro per maand, evenveel als Spotify.

Uiteraard zijn er ook hoop apps beschikbaar waaronder software voor smart tv's, spelcomputers, smartphones, tablets en een browserclient. Op dat gebied doet Amazon niet onder voor Spotify, en je krijgt er een widget bij.

De dienst kan aan tien apparaten worden gekoppeld.





Google Play Music

Een andere geweldige concurrent is Google. Play Music heeft ongeveer hetzelfde muziekaanbod als Spotify en heeft apps beschikbaar voor zo'n beetje elk gangbaar platform. De muziekkwaliteit is ongeveer gelijk en de abonnementskosten zijn even hoog.

Google gaat echter nog een stapje verder en geeft gebruikers de mogelijkheid eigen nummers te uploaden, iets dat Spotify nooit heeft toegelaten en Amazon vorig jaar heeft uitgefaseerd. Google Play Music geeft je de mogelijkheid om 50.000 muzieknummers op te slaan op je account.

Een andere mooie extra is dat je muzieknummers kan kopen. Deze blijven in je library staan en kan je altijd terugluisteren, maar je kan je aankopen ook DRM-vrij downloaden als MP3-bestand waardoor je muziek altijd van jou blijft, zelfs als deze om war voor juridische reden ook uit Google's bibliotheek wordt verwijderd. Zelfs als je je abonnement stopzet blijf je al je muzieknummers houden.

Daarnaast heb je ook nog YouTube Music, hierbij krijg je ook nog eens bewegend beeld bij je muzieknummers in de vorm van videoclips, mooi meegenomen.

Google Music kan op tien apparaten tegelijk worden gebruikt en uiteraard kunnen Android-gebruikers gewoon genieten van een widget.





Deezer

Deezer mag dan wel minder bekend zijn, maar dat maakt het zeker geen mindere dienst. Ook deze, van origine Franse, dienst heeft een muziekbibliotheek met ruin 56 miljoen muzieknummers en apps beschikbaar voor zo'n beetje elk populair platform. Als je een Premium-abonnement hebt, kan je je muziek ook downloaden zodat je, net als bij de andere streamingdiensten offline naar je muziek kan luisteren.

Met de geluidskwaliteit zit het ook wel goed. Muzieknummers worden in het ongecomprimeerde FLAC-formaat aangeboden. Deze dienst kan op zes apparaten tegelijk gebruikt worden en kost net zoveel als de andere diensten, 9,99 euro per maand en 14,99 euro voor een familie-abonnement en Android-gebruikers kunnen gewoon een widget toevoegen aan hun homescreen.





Apple Music

Ook Apple heeft een prachtige streamingdienst met een gigantisch muziekaanbod. En hoewel Apple normaal gesproken z'n diensten altijd binnen z'n eigen ecosysteem houdt, kan je je hier als non-iOS-gebruiker rustig inschrijven voor Apple Music. De app is namelijk ook beschikbaar voor Windows en Android.

Apple is een veteraan op het gebied van losse muziekverkoop. Het was een van de eerste bedrijven die losse nummers aanbood via iTunes en het bedrijf doet dat nog steeds. Let er wel op dat gekochte muziek is voorzien van DRM, al kan je daar tegenwoordig omheenwerken door te upgraden naar iTunes Plus.

Net als de andere muziekdiensten in deze lijst vraagt Apple 9,99 euro per maand voor een abonnement en 14,99 voor een familie-abonnement.

Apple Music kan op slechts een apparaat tegelijk gebruikt worden en mat een familie abonnement op zes.





Tidal

Tidal is een van de nieuwere muziekdiensten en zet groots in op het betalen van een eerlijke prijs aan artiesten. Daarnaast claimt het een van de weinige diensten te zijn die gaat voor de hoogste muziekkwaliteit. Daarvoor wordt de MQA-codec gebruikt. Hiervoor zal je wel een duurder abonnement moeten afsluiten van 19,99 euro per maand. Als je geen audiofiel bent, kan je gaan voor Tidal Permium welke, net als de rest, 9,99 euro kost. Voor die prijs krijg je, net als bij Deezer je muziek in de aac-codec geserveerd met een bitrate van 320 kbps.

Met de muziekbibliotheek van deze dienst is met ruim 40 miljoen nummers ook helemaal niks mis en ook met het app-aanbod zit het goed, er is alleen geen app voor de smart TV. Daarnaast heeft Tidal ook een aardig aanbod videoclips in hoge kwaliteit beschikbaar waardoor je niet zo afhankelijk hoeft te zijn van Google's YouTube.

Tidal kan op drie apparaten tegelijk worden gebruikt.