Wat kun je verwachten van Windows 10 in 2020?

De volgende twee updates voor Windows 10, het komende najaar en de grotere versie dit voorjaar, illustreren het nieuwe plan van Microsoft. Er verschijnt een normale grote onderdelen-update met nieuwe features in de eerste helft van het jaar en een update met patches in de tweede helft van het jaar.

De grote update van 2019 hebben we al achter de rug, te weten de May 2019 Update (1903) en de kleinere 'servicepack' volgt naar verwachting rond september. Daarna kunnen we uitkijken naar de grote nieuwe Windows-versie, die Microsoft al voordat 1903 verscheen begon te testen bij enkele avontuurlijke Insiders en voor nu 20H1 heet (eerste halfjaar van 2020). Daarom kunnen we al een tipje van de sluier oplichten.

Eerst de aanstaande update, waar we het gisteren ook al over hadden. Die heeft minimale nieuwe features - zoals voorvertoningen van de navigatie in het startmenu - en vooral fixes en patches om Windows 10 1903 te verbeteren. Daarmee lijkt het een bundel zoals je bijvoorbeeld voor het laatste zag met Windows 7 SP1, dat in 2011 verscheen.

Kleine verbeteringen 1909

De update van september is vooral een versie met 'kwaliteitsverbeteringen' die zich richt op bedrijven als stabiliteitsverbetering. Twee potentiële features zijn wel interessant en dat is ten eerste een optie om een third party spraakgestuurde assistent op het vergrendelingsscherm te plaatsen. Dat was voorheen Cortana-only, maar Alexa is nu ook geïntegreerd.

De tweede is een fix om de latency van Ink-invoer te verlagen. Windows bepaalde volgens Microsoft zelf wat de latency van stylusinvoer was gebaseerd op een doorsnee hardwareconfiguratie, in plaats van de capaciteit van het apparaat zelf. Dat is verholpen in de aankomende update en OEM's kunnen dat nu zelf instellen.

Wat er nieuw is in 20H1

De grotere update van het komende voorjaar zal echt nieuwe features bevatten. Er verschijnen nog een heleboel bèta's voor het zover is, dus het mogelijk verschijnen er nog veel andere features en zullen sommige voor de eindversie verdwijnen om achtergehouden te worden tot een latere versie - of zelfs helemaal geschrapt te worden.

De update die dit jaar verscheen, 1903, voelde alsof ie maar heel weinig nieuwe features had vergeleken met eerdere releases. Vooralsnog (maar we hebben nog een hele tijd te gaan) voelt de onderdelen-update van volgend jaar ook niet als bijzonder verrassend. Maar het kan zijn dat Microsoft nog met veel meer komt op het moment dat 1909 uitkomt en de softwarefabrikant meer ontwikkelaars vrijmaakt voor 20H1.

Dat gezegd hebbende, we hebben nu alvast een overzicht van upgrades en nieuwe toevoegingen. Dit is geen uitputtende lijst natuurlijk, maar een voorproefje anno augustus 2019. Dit artikel zullen we bijwerken naarmate we meer zien in bètabuilds. We beginnen met een interessante:

WSL 2 en Linux Terminal-app

Microsoft publiceert zijn eigen apps op een ander eigen tempo en de nieuwe Terminal is dan ook niet specifiek gebonden aan een versie van Windows 10. Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) is een versnelde versie van het WSL die in juni werd toegevoegd voor Insiders van Windows 10 Pro. Het staat op de rol voor versie 20H1. Een aparte verbetering is dat je nu Linux-bestanden in Windows kunt aanspreken via de Verkenner.

Emoji 12.0

Ondersteuning voor Emojij 12 was al toegevoegd aan de May 2019 Update eerder dit jaar, maar is nu volledig ondersteund nadat Unicode de finale versie uitgaf.

Jouw Telefoon met Android-meldingen

De app Jouw Telefoon is beperkt qua toestellen die te koppelen zijn - hoewel vrijwel alle Microsoft Surface-apparaten worden ondersteund - maar er kan een klein aantal telefoons worden gekoppeld om meldingen weer te geven op je pc, inclusief Samsungs Galaxy s10-serie, Galaxy Notes 8 en 9, de OnePlus 6 en de OnePlus 6T.

Microsoft heeft al enige prachtige teken-apps uitgegeven (herinner je je Fresh Paint nog?) maar over het algemeen zijn tools van Windows Ink genegeerd voor zakelijk gebruik. Maar nu wordt er een koppeling gemaakt naar software Microsoft Whiteboard om een screencapture op je Windows-apparaat op volledig scherm te doen of te knippen.

Meteen Agenda

In plaats van de Mail- of Agenda-apps te openen, kun je een gebeurtenis toevoegen van rechts onderin, pal naast het Meldingencentrum. De knop + die is toegevoegd in de update eerder dit jaar opent de Agenda meteen in het venster Nieuwe gebeurtenis dus zoveel tijd bespaart dit nou ook weer niet.