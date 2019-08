Je kan binnenkort niet meer FTP'en met Chrome

"De huidige FTP-implementatie in Google Chrome heeft geen ondersteuning voor versleutelde verbindingen (FTPS), noch proxies. Het gebruik van FTP in de browser is zo laag dat het niet langer rendabel is om te investeren in het verbeteren van de bestaande FTP-client. Daarnaast zijn er capabelere FTP-clients beschikbaar op alle betrokken platforms," schrijven verschillende Chrome-ontwikkelaars.

Er is al een verzoek ingediend in de Chromium developers groep en het ziet er naar uit dat de planning rondom het schrappen van deze functie al helemaal in kannen en kruiken is. Google begint met de afbouw met versie 80 die het eerste kwartaal van 2020 uit komt. Alle code de iets te maken heeft met Chrome zal in versie 82 uiteindelijk helemaal verwijderd zijn.

Google raadt gebruikers aan een losse ftp-client te gebruiken.