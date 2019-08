Je mag nog langer gebruik maken van Google Hangouts op de zaak

"Eerder dit jaar kondigden we aan dat we de klassieke Hangouts-gebruikers in de domeinen van de G-Suite zullen verhuizen naar Hangouts Chat en Hangouts Meet. Op dat moment hebben we een tijdlijn van veranderingen voorzien en gezegd dat we in oktober 2019 zouden beginnen met het terugtrekken van de klassieke Hangouts voor klanten van de G Suite.

"Sindsdien hebben we van veel gebruikers gehoord dat ze meer tijd nodig hebben om hun organisaties te migreren van klassieke Hangouts naar Hangouts Chat. Als gevolg hiervan stellen we de definitieve overgangsdatum officieel uit tot niet eerder dan juni 2020," schrijft Google in een blogpost

Dit geldt alleen voor zakelijke gebruikers, de consumentenversie van Hangouts zal gewoon beschikbaar blijven, maar in de vorm van Hangouts Chat en Hangouts Meet.