En de nieuwe naam van Android 10 is...

Google heeft in een blogpost aangegeven te stoppen met het geven van codenamen aan het besturingssysteem. Sinds versie 1.1 kreeg Android, naast een versienummer ook de naam van een zoete snack mee, maar dit bleek voor sommige mensen toch verwarrend.

"L en R zijn bijvoorbeeld niet te onderscheiden wanneer ze in sommige talen worden gesproken. Dus toen sommige mensen ons hardop Android Lollipop hoorden zeggen, was het niet intuïtief duidelijk dat het refereerde aan de versie na KitKat," schrijft Sameer Samat in een blogpost. "Het is nog moeilijker voor nieuwe Android-gebruikers, die niet bekend zijn met de naamgevingsconventie, om te begrijpen of hun telefoon de nieuwste versie heeft. We weten ook dat taarten (pies) in sommige landen geen dessert zijn, en dat marshmallows, hoewel heerlijk, in veel delen van de wereld geen populaire traktatie zijn."

Vanaf nu zal Android dus alleen een versienummer meekrijgen en dat is niet het enige, ook het logo is onder handen genomen. De mascotte heeft een ander kleurtje gekregen, een frissere groentint en de naam wordt voortaan in het zwart weergegeven. Ook het lettertype is veranderd.

"Het is een kleine verandering, maar we vonden het groen moeilijk te lezen, vooral voor mensen met een visuele beperking. Het logo wordt vaak gecombineerd met kleuren die het moeilijk te zien maken, dus hebben we een nieuwe set kleurencombinaties bedacht die het contrast verbeteren," aldus Samat.

De nieuwe versie van Android wordt ergens in de komende weken uitgerold, maar Google heeft geen exacte datum gegeven.