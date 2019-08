Project probeert Flash Player van de ondergang te redden

Het is nu nog een proof-of-concept, maar open source Ruffle is een afspeelfunctie voor Flash, die in Rust is geschreven. In de hoop Flash-content toegankelijk te houden, richt het project zich op de desktop en het web met WebAssembly. Een demo van Ruffle is nu al beschikbaar.

Omdat het in Rust is geschreven, kan het compileren naar WebAssembly en dat moet het afspelen van Flash-filmpjes op volledige snelheid opleveren. WebAssembly draait in zijn eigen sandbox-omgeving en dat kan kwetsbaarheden, waar de originele Flash Player veel last van heeft gehad, beter afvangen.

Web-API's zouden nauwkeurige emulatie van de meeste SWF-content moeten afleveren. Ruffle kan verschillende rendering-backends ondersteunen, zoals GPU-rendering via tessellation met behulp van de Lyon-library of canvas-API's. Je kunt Ruffle hier van GitHub halen.