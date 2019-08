Microsoft: Chromium-gebaseerde Edge geschikt voor IT

Net als Chrome komt de nieuwe versie van de browser in vier smaken: Canary voor de vroege vogels, Dev voor mensen die willen experimenteren, Beta voor de gebruikers die serieus willen testen en Stable voor de grote massa. Canary wordt dagelijks bijgewerkt, maar elke volgende versie is iets beter afgewerkt en is stabieler dan zijn voorganger. Dev- en Beta-builds worden in de regel ongeveer zes weken gebruikt voordat ze naar de volgende fase overstappen.

Naar de Stable-release

Neem Dev van Chrome, die nu in versie 78 staat, terwijl de latere stap Beta nu op versie 77 zit, met Stable op 76. De code van Chrome Dev 78 gaat waarschijnlijk begin volgende maand naar de volgende fase, Beta, en dan naar Stable rond 22 oktober. De planning van de browser is daarmee inzichtelijk en voorspelbaar, wat handig is voor IT'ers die op deze zaken moeten vooruitlopen.

Edge's nieuwe Beta staat omschreven als versie 77 - en volgt dus ongeveer de Chromium-planning - maar het is desondanks niet waarschijnlijk dat de browser in oktober als Stable wordt uitgegeven. Microsoft heeft geen releasedatum gesteld, maar in verschillende recente interviews hebben verschillende leidinggevenden van het bedrijf aangegeven te mikken op het eind van het jaar of begin volgend jaar.

Nieuwe componenten

Edge's eigengebouwde JavaScript-engines worden op een gegeven moment dan verwijderd en vervangen voor de Edge-versie die op Chromium is gestoeld. Microsoft kondigde dat in december 2018 aan en heeft sindsdien Canary- en Dev-versies uitgegeven voor macOS en Windows 10, later met uitbreiding naar alle ondersteunde Windows-versies.

Deze week kwam daar dus Beta bij, die volgens Microsofts' Joe Belfiore "geschikt is voor dagelijks gebruik". Hij haalt daarbij beschikbare features aan als het kunnen aanpassen van tabbladen en die nieuwe anti-tracking maatregelen, hoewel deze laatste nog niet is ingeschakeld.

Microsoft sluit zich hiermee aan bij de concurrentie die anti-tracking steviger implementeert, om zich te onderscheiden van de grote browser van Google. Om het vast in te schakelen tik je edge://flags in de adresbalk en zoek je de optie Microsoft Edge tracking prevention. Klik op het vakje "Disabled" en kies daar voor Enabled.

Zakelijke features

Er zijn ook verschillende features toegevoegd voor zakelijke omgevingen. De Internet Explorer (IE11) modus wordt ingevoerd als vervanger van de losse IE. Deze oude browser werd meegeleverd met Windows 10 om legacy-applicaties te ondersteunen die nog gebruikmaken van de IE. In juli verscheen de eerste versie van deze modus in de Dev-build van Edge, samen met documentatie over de feature. Voor de Beta is de nog wat ruwe legacymodus verfijnder geworden en de documentatie is bijgewerkt.

Nieuw voor Chromium-gebaseerde Edge is de Windows Defender Application Guard (WDAG), wat dezelfde feature is als eerder bestond in EdgeHTML-gebaseerd Edge. Dit is een functionaliteit voor IT'ers die websites kunnen definiëren om te isoleren, zodat personeel is beschermd tegen een aanval van die risicovolle site.

Beta 77 is de eerste Chromium-gebaseerde Edge-versie die WDAG ondersteunt. Deze technologie werkt overigens enkel voor Microsofts Windows 10 Pro of Windows 10 Enterprise, hoewel je bij de eerste de feature niet centraal kunt beheren en het werkt in 'stand-alone' modus. "Als je een zakelijke klant bent, is deze nieuwe versie van Microsoft Edge klaar voor pilots met Beta- of Dev-build", besluit de aankondiging.

De nieuwe versie kun je downloaden vanaf de Edge Insider-website.