Windows Update zorgt voor problemen Bluetooth-speakers

Het gaat om patch KB4505903. Deze patch moest onder andere Bluetooth-audioproblemen en andere Bluetooth-bugs oplossen en de audiokwaliteit te verbeteren, maar in plaats daarvan lijken deze erger te zijn geworden.

Gebruikers melden dat Bluetooth-speakers niet altijd meer met computers met interne speakers (veelal laptops) verbonden wordt. Als er verbinding wordt gemaakt, dan wordt het geluid alsnog afgespeeld via de interne speakers of is de geluidskwaliteit slechter.

Workaround