Komt iOS 13.1 al meteen uit met nieuwe iPhone?

De eerste grote update van het mobiele besturingssysteem levert een aantal features op die niet zullen verschijnen in de op handen zijnde iOS 13. Deze timing doet ons vermoeden dat iOS 13.1 relatief snel verschijnt na de eerste release van het nieuwe OS, wellicht zelfs aan het eind van september, als de nieuwe iPhones naar verwachting uit zullen komen.

Nieuw in iOS 13.1

Verschillende features die werden aangekondigd tijdens ontwikkelaarcongres WWDC afgelopen juni zullen waarschijnlijk nog niet aanwezig zijn in de eerste release en iOS 13.1 moet enkele van die gaten vullen. Hier volgt een overzicht van wat je kunt verwachten, gebaseerd op wat bètatesters tot nu toe zijn tegengekomen:

Shortcuts Automations: Een grote upgrade aan de feature Shortcuts is Automations, waarmee Shortcuts automatisch worden gestart als aan bepaalde parameters is voldaan, in plaats van dat je ze handmatig activeert. Neem een afspeellijst die start zodra je aan een training begint met je Apple Watch, of lampen die automatisch aangaan als je na de schemering thuiskomt.

Aankomsttijd delen: Als je navigeert in Kaarten, kun je snel je geschatte aankomsttijd delen met je contacten.

Dynamische achtergronden: De kleuren en designs van dynamische achtergronden zijn aangepast en beschikbaar op meer apparaten.

Volume-icoontjes: Het nieuwe schuifje voor het volume geeft pictogrammen weer van verbonden apparaten, zoals AirPods, Powerbeats Pro of HomePod.

HomeKit-pictogrammen: Er zijn nieuwe, gedetailleerdere pictogrammen voor verschillende HomeKit-apparaten in de app Home.

Andere tweaks: Er zijn diverse kleine tweaks en wijzigingen in iOS 13, waaronder betere muisondersteuning voor de iPad, alpha channel-ondersteuning voor HEVC-video, wijzigingen voor het toevoegen van lettertypes en meer.

Zo installeer je de bèta

Apple bètatest de nieuwe release onder zowel ontwikkelaars als het publiek. Mensen met een developeraccount kunnen naar developer.apple.com/download via het apparaat waar ze de bèta van iOS of iPad OS op willen hebben en het bètaprofiel daarop installeren. Open tests volgen meestal een dag of wat later. Ga hiervoor met het apparaat waar je de bèta op wilt gebruiken naar beta.apple.com, log in en download het bètaprofiel. Ga daarna naar Instellingen > Algemeen > Profielen om te zien of het profiel is geactiveerd.

Installeren van een bèta verloopt verder hetzelfde als het normale updaten van iOS. Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update om de download en installatie te starten. Bedenk overigens wel dat bèta's, hoewel ze spannend zijn, vaak bugs, stabiliteitsproblemen, prestatie-issues en slechte accuduur hebben. Je kunt deze beter niet installeren op je primaire apparaat.

Wanneer komt iOS 13.1 uit?

De laatste jaren kwam x.1 eind oktober uit. Maar het bètatesten begint dan ook meestal gelijktijdig met de release van de eerste release medio september. Dit jaar is het anders. Apple begint al weken eerder met het testen van iOS 13.1 en dat houdt wellicht een grote verschuiving in qua timing. We zouden iOS 13.1 vroeg in oktober kunnen zien, of zelfs al eind september - rond de tijd dat we verwachten dat de nieuwe iPhones daadwerkelijk in de winkels verschijnen.