GIMP krijgt een naamswijziging

GIMP, een afkorting voor GNU Image Manipulation Program is een gratis open source editor voor het bewerken van afbeeldingen en het maken van tekeningen. De software bestaat al sinds 1996 en heeft behoorlijk wat fans. Door de jaren heen zijn er echter altijd mensen geweest die niet blij waren met de afkoring omdat het de term "gimp" in de Engelse taal een scheldwoord is.

Er is al meermaals geopperd de naam te veranderen, maar het team achter de software wil daar niks van weten.

"We gebruiken de naam GIMP al meer dan 20 jaar en het is algemeen bekend. De naam was (en is nog steeds) een acroniem; hoewel het woord "gimp" in sommige culturen beledigend kan worden gebruikt, is dat niet onze bedoeling.

Bovendien zijn we van mening dat de sterilisatie van de taal op de lange termijn meer kwaad dan goed zal doen. GIMP is al lange tijd vrij populair in de resultaten van zoekmachines in vergelijking met het gebruik van het (scheld)woord "gimp". Dus we denken dat we op de goede weg zijn om een positieve verandering te bewerkstelligen en "gimp" te veranderen in iets waar mensen zich echt goed bij voelen."

De ontwikkelaars opperen dat gebruikers dan maar de volledige naam, GNU Image Manipulation Program, gebruiken.

School en werk

De laatste mensen die een naamswijziging had voorgesteld zijn ontwikkelaars Leonora Tindall en Chrisopher Davis. Tindall geeft als reden dat het moeilijk is de software aan te raden op scholen en in het bedrijfsleven. Het is al een paar keer voorgekomen dat de software geweigerd wordt vanwege de naam.

Uiteindelijk heeft een andere ontwikkelaar, Bobby Moss, de software geforkt nadat de discussie uit de hand liep en uitgebracht onder de naam Glimpse.

"Aanvankelijk dacht ik dat het gewoon een eigenzinnig project zou worden op mijn eigen privé GitHub, maar mensen waren er enthousiast over. Het is nu geëvolueerd in een project waar meerdere mensen aan werken," aldus Moss in een interview met the Register.

Het uiteindelijke doel is dat de software een op zichzelf staand project wordt en een nieuwe gebruikersinterface krijgt. Glipmse is hier te vinden.