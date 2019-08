Zo scan en print je met je iPhone of iPad

Onlangs bespraken we hoe je kunt scannen en printen met je Android-toestel nu deze opties steeds meer worden ingebouwd in het OS. Dat geldt ook voor de iPhone. Als je een oudere printer hebt die AirPrint niet ondersteunt of je op de een of andere manier een iPhone hebt met een besturingssysteem vóór iOS 11, dan kun je vaak een third party-app gebruiken.

Afdrukken: de standaardmethode

Apple gebruikt de printstandaard AirPrint en als jouw printer dat ondersteunt, is printen een makkie. Zo niet, dan hebben we hieronder third party-opties. Apple heeft een lijst van alle printers die AirPrint ondersteunen gepubliceerd, zodat je al meteen kunt controleren of jouw apparaat de feature ondersteunt.

Tik in een app die de deelfeature ondersteunt (onder meer Safari, Mail, Notities, Foto's of een andere app die dit ondersteunt) op de knop die je gebruikt om bijvoorbeeld iets te delen via WhatsApp. In de tweede rij zit een optie Druk af (soms zul je op de knop Meer moeten tikken om de optie zichtbaar te maken). Als je op Druk af klikt, krijg je een afdrukvoorbeeld waar je kunt kiezen welke pagina's je meeneemt in de afdrukselectie en kun je de printer kiezen. Dat laatste hoeft alleen de eerste keer dat je deze printer gebruikt.

Afdrukken: via third party-app

Als je geen printer hebt die AirPrint ondersteunt, kan een third party-app uitkomst bieden. Diverse fabrikanten bieden een eigen iOS-app aan om direct te verbinden met een printer die de Apple-standaard nog niet ondersteunt. Apps als HP's Smart of ePrint Enterprise, de Xerox Print Portal en Epson iPrint kunnen dan uitkomst bieden. Deze apps zorgen voor directe communicatie naar de genetwerkte printer.

Ook heb je verschillende apps en clients die werken als PrintCentral. Deze installeer je op een computer en je krijgt dan een browservenster waarmee je de bestanden op je iPhone of iPad aan kunt spreken om dan af te drukken via de geïnstalleerde printer. Het is verre van ideaal, maar als het niet kan zoals het zou moeten, moet het maar zoals het kan.

Scannen

In iOS 11 voegde Apple een scanfunctionaliteit toe aan de app Notities. Dat is net iets meer dan een gewone fotofunctionaliteit. Na het nemen van een foto levert de app een selectieveld die je zelf over bijvoorbeeld een alinea kunt slepen. Deze afbeelding kun je vervolgens voorzien van markeringen en opslaan op je apparaat.

Een alternatief dat ongeveer hetzelfde werkt is Microsoft Office Lens. Naar onze smaak is deze app iets beter in het adviseren van posities voordat je een 'scan' maakt. Daarnaast kun je de scan exporteren naar de Word-app op je iPhone om OCR toe te passen, zodat de afbeelding wordt omgezet in platte tekst die je dan kunt bewerken.

