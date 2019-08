Android Q zou wel degelijk een zoete nickname krijgen

Google heeft vorige week aangegeven te stoppen met het geven van zoete codenamen aan het besturingssysteem. Android Q gaat gewoon Android 10 heten en de Q staat verder nergens voor.

Toch blijkt dat niet altijd zo geweest te zijn. Twee Google-medewerkers, Dave Burke (VP of Android Engineering) en Dan Sandler (Software engineer) hebben in een Android Podcast uit de doeken gedaan waar de Q voor zou staan.

Intern had de tiende versie van Android de naam Quince Tart (een taart gemaakt van de Kweepeer of Kweeappel), maar de uiteindelijke naam zou Queen Cake worden, een muffin-achtig taartje.

Weinig aandacht

Burke en Sandler laten in de podcast weten dat er niet lang was nagedacht over het Android-merk en dat er minimale aandacht was besteed aan de opzet zodat ze zo snel mogelijk konden beginnen met de bouw van het systeem. Het team geeft aan dat versie 10 van Android ze de kans geeft een nieuwe frisse start te maken en het merk een echte, doordachte planning te geven.

Deze planning gaat gepaard met een kleine huisstijlwijziging waarbij de kleur van de mascotte iets frisser wordt en er aan het lettertype wordt geschaafd.

Het team gaat intern waarschijnlijk nog wel door met het gebruik van codenamen. De volledige podcast is hieronder te bekijken.