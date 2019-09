Nieuwe Windows 10 combineert pc en tablet

Als onderdeel van Windows 10-build 18970, die is verschenen voor Insiders die versie 20H1 willen testen, is een nieuwe lay-out geïntroduceerd voor hybride-laptops (en vermoedelijke ook tablets). Met het nieuwe uiterlijk zit er meer ruimte tussen pictogrammen op de taakbalk en de zoekbalk is een knop geworden.

Er zit nu ook een toetsenbordpictogram op de taakbalk om het eenvoudiger te maken om tekst in te voeren. Het toetsenbord wordt automatisch geactiveerd wanneer je op een tekstveld klikt, zegt Microsoft in een blogpost.

Nog een nieuwe feature die het vermelden waard is, is een nieuwe hersteloptie voor mensen met een snelle internetverbinding om een versie binnen te halen via het internet. Normaal gesproken als je een Windows-pc herstelt, wordt het besturingssysteem geladen vanaf een gecomprimeerde, verborgen partitie.

Met de nieuwe optie 'cloud download' kun je een paar gigabyte aan verse Windows-data vanuit de cloud binnenhalen om een herstelactie uit te voeren. Je krijgt nu de optie om lokaal te herstellen of via de cloud, maar verder is de procedure hetzelfde gebleven. De hoeveelheid data voor een herstelkopie varieert per apparaat en OS-versie; in het voorbeeld van Microsoft was 2,9 GB nodig.