Browsers keren zich tegen Google om adblockers

De wijziging voor Chromium-extensies die door Google is voorgesteld richt zich niet specifiek op adblockers, maar is een beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat kwaadwillenden extensies misbruiken om verkeer op te vangen en aan te passen, blokkeren of om te leiden. Adblockers gebruiken een nu door Google gewraakte API ook, maar dan om advertenties te blokkeren.

Browsers vrezen defecte extensies

Die methode werkt straks niet meer. Ook beveiligingsleveranciers vrezen dat hun Chrome-producten straks niet meer correct functioneren. Browsers als Opera, Vivaldi en Brave gaven eerder dit jaar al te kennen deze wijziging van Google in de Chromium-code niet over te zullen nemen om legitieme extensies niet te frustreren.

Mozilla volgt de Chromium-richtlijn om de WebExtensions-API zo compatibel mogelijk te houden, maar wijkt nu ook af van het Chromium-plan om onder meer de API blocking webRequest uit te schakelen in zijn eigen implementatie.

Daarmee schaart ook Firefox zich duidelijk in het pro-adblockerkamp (voor zover dat nog niet duidelijk was). Microsoft heeft zich nog niet in deze strijd gemengd, maar gezien het nieuwe privacyoffensief van Edgium en het feit dat diens ontwikkelaars hebben laten doorschemeren positief te staan tegenover adblocking, zou Edge zich ook kunnen afkeren van het nieuwe WebExtensions-plan.