Browsers afgelopen zomer: Chrome daalt, Edge stijgt

Volgens marktvorser Net Applications pakte Edge er in augustus een halve procentpunt bij en komt de browser nu op zijn hoogste aandeel in zijn eerste vier jaar uit. Dat is een totaal van 6,3 procent op de wereldwijde browsermarkt, maar in totaal voegde de browser 1,6 punten toe aan zijn totaal de afgelopen zes maanden, wat neerkomt op een groei van 24 procent.

Edge stijgt, maar is klein

De groei van Edge vertaalde alleen niet naar een groei binnen zijn aandeel Windows 10-machines, want het besturingssysteem groeide sneller dan de browser (met meer dan 2 procentpunten). Hoewel er nu een verChromede versie is van Edge, waarbij Microsoft de code van het door Google gedomineerde Chromium-project gebruikt, is het zeker dat de overgrote meerderheid van de Edge-gebruikers op Windows 10 zit.

Volgens de cijfers van Net Applications wordt de standaardbrowser van Windows 10 slechts op 12,4 procent van alle Windows 10-systemen gebruikt. Wat niet zo erg is als het klinkt, het is wel eens erger geweest. Maar de totale groei van Edge binnen Windows 10 was het afgelopen half jaar een magere vier procent.

Het kan verleidelijk zijn om Microsofts overstap naar Chromium aan te wijzen als oorzaak, maar dat ligt niet voor de hand. Er werd in april pas een eerste preview uitgegeven en in de vier maanden die volgden, werden in twee daarvan verliezen gemeten. Totdat er een officiƫle versie wordt uitgerold (Stable zoals de hoofdversie van Chrome) of Edge wordt gepromoot onder Windows-gebruikers, denken we dat het lastig is om echt te bepalen wat de invloed van 'Edgium' is.

Chrome daalt, maar is gigantisch

Na een enorme boost in juli, vindt er nu blijkbaar een correctie plaats voor Chrome: het aandeel daalde 1,4 procentpunten naar nog steeds een fors eindtotaal: 67,2 procent van de wereldwijde markt - evenveel als aan het begin van het jaar. Chrome heeft er een handje van om twee stappen vooruit te zetten en eentje terug (of zelfs twee terug) de laatste tijd. In mei voegde het 2,3 procentpunten toe, om in juni 1,6 te verliezen. In juli steeg het weer met 2,3 procentpunten, in augustus verdween er 1,4.

De voorspellingen zijn dan ook om en om rooskleurig of minder positief. De nieuwe cijfers leveren de laatste op: Chrome gaat de mijlpaal van een totaalaandeel van 70 procent pas eind volgend jaar halen op deze manier, hoewel we verwachten dat met de op- en neerbeweging de browser de mijlpaal medio 2020 zou kunnen aantikken. Er is nog geen signaal dat Chrome een plafond heeft bereikt en al helemaal niet dat het een risico loopt om weg te zakken. Dat komt omdat er simpelweg nog geen serieuze concurrent is die een opmars maakt om Chrome naar de troon te steken.

Firefox zet zich schrap

Firefox voegde vorige maand slechts een tiende van een procentpunt toe aan zijn gebruikersaandeel. De huidige 8,4 procent maakt een einde aan een terugloop die een kwartaal duurde, maar Mozilla's browser kwam niet boven de negen procent uit. Het vorige soortgelijke dieptepunt stamt uit 2016, waar Firefox van mei tot augustus onder de negen procent bleef.

Firefox raakte tenminste geen gebruikers kwijt, maar de browser staat er al tijden niet zo florissant voor. Als het op deze manier doorgaat, zakt Firefox nog voor het einde van het jaar onder de 8 procent en in de zomer van 2020 zelfs onder de 7 procent. Gebaseerd op pure cijfers lijkt het lastig om te zien hoe Mozilla uit dit dal raakt.

Kan de vernieuwde focus op privacy en het blokkeren van trackers gebruikers ervan overtuigen om Firefox een nieuwe kans te geven? Met het bericht gisteren dat nara verluidt Chrome tegen de AVG-regels in persoonsgegevens lekt naar adverteerders, lijkt de tijd rijp voor meer privacybewust browsergebruik. Niet voor niets zetten Brave, Edge, Opera, Vivaldi en Safari zwaarder in op anti-tracking. Dat is ook meteen de reden dat het voor Firefox lastiger gaat worden: als Chrome-achtige browsers dat ook doen, lijken deze beter gepositioneerd om opeens privacybewuste Chrome-gebruikers te kapen.

Of kan de focus op het bedrijfsleven Firefox redden? Maar hoe moet dat als Microsoft zijn Edge positioneert als Chrome, maar dan met betere zakelijke beheerfeatures? Firefox heeft hoe dan ook zes maanden solide groei nodig om de wereld ervan te overtuigen dat een val in de afgrond is afgewenteld.

Groei voor Safari, verlies voor Opera

Ook in de cijfers van Net Applications: Safari groeide een beetje. Een half procentpunt bracht het aandeel op 3,9 procent. Het positieve voor Apple is dat mee macOS-systemen weer Safari gebruiken. Het totale aandeel van 39,8 procent Safari-gebruikers op de Mac was het hoogste totaal sinds mei vorig jaar. Ondertussen daalde de browser van Opera Software lichtjes naar een totaal van 1,4 procent.