Najaarsupdate Windows 10 zo goed als af

Voor het geval je het in de zomervakantie gemist hebt, Microsoft is in juli officieel overgestapt op een systeem waarbij de grote upgrade elk voorjaar verschijnt, waarna in het najaar een versie verschijnt met 'prestatieverbeteringen, zakelijke features en kwaliteitsverbeteringen'. Het mag geen servicepack genoemd worden, vanwege die (kleine) verbeteringen, maar het is een analogie die heel erg in de buurt komt.

Kleine wijzigingen

Versie 19H2 werd al getest in de Slow-ring van Insiders, het traject dat het conservatiefst is. De Fast-ring is voor avontuurlijke gebruikers die een bug of twee wel kunnen hebben en dit traject is gereserveerd voor de grote update die in het voorjaar van 2020 uitkomt, nu versie 20H1 genoemd.

De grootste veranderingen die 19H2 lijken te bevatten zijn dat je nu andere virtuele assistenten behalve Cortana op het vergrendelingsscherm kunt gebruiken, een nieuwe manier om loads te verdelen over CPU-cores, wijzigingen in de manier waarop berichten van het Meldingencentrum worden weergegeven en meer.

Zo goed als af

Dat de versie zo goed als af is, blijkt uit de manier waarop de build nu wordt geïnstalleerd bij Insiders. In het verleden was dat met een A/B-test waarbij sommige gebruikers features ingeschakeld ontvingen en bij sommige uitgeschakeld waren. Met de build die gisteren uitkwam krijgen alle Insider-gebruikers dezelfde versie.

We denken dat dat heel belangrijk is: als de features zijn ingeschakeld voor alle 19H2-gebruikers, is het ontwikkeltraject zo goed als voorbij. Een manager van het Insider-programma bevestigde op Twitter in ieder geval dat dit betekent dat features waarschijnlijk niet meer worden uitgeschakeld voor gebruikers.

Laatste stappen

De stap die nog ontbreekt is de 'bug bash', waarbij gebruikers wordt gevraagd een specifieke feature te testen voordat de officiële release wordt uitgerold. Krijgen we dat überhaupt te zien in 19H2 of voelen de ontwikkelaars zich zeker genoeg om de problemen zelf al opgelost te hebben? We gokken op het eerste, met een start van deze bugjagende stap binnen twee weken.

Wanneer de uitrol van de najaarsversie precies is? Microsoft vertelde onlangs dat bij de onthulling van de nieuwe Surface-hardware een holistischer Windows-ecosysteem wordt bekeken. Dat lijkt een heel goed moment om de versie te presenteren of zelfs al uit te rollen. Dat evenement wordt over minder dan een maand gehouden, namelijk op 2 oktober.