Windows 10 nu populairste besturingssysteem ter wereld

Volgens marktvorser Net Applications steeg het aandeel van Windows 10 binnen alle computers vorige maand met 2,1 procentpunten naar een totaal van 51 procent. Het was de eerste keer dat Windows 10 op een meerderheid van alle computers (inclusief pc's met Linux en computers met macOS) is geïnstalleerd.

Het aandeel van Windows 10 onder alle Windows-pc's was daar al sinds mei en steeg in augustus verder naar 58 procent. Tegen de tijd dat de grotere voorjaarsupdate uitkomt, zou twee derde van alle Windows-machines op versie 10 moeten zitten.

Daling andere besturingssystemen

Windows 7 daalde ondertussen, alleen niet zo sterk als Windows 10 steeg. Het oude besturingssysteem zakte met 1,5 procentpunten naar 30,3 procent van alle computers en 34,5 procent van alle Windows-pc's. Het was de zesde maand op een rij dat het besturingssysteem daalde, wat logisch is gezien het ondersteuningseinde op 14 januari 2020.

Ook op de terugweg, maar minder hard, zijn Windows 8 en 8.1. (De eerste daarvan wordt niet meer ondersteund door Microsoft, maar ongeveer zeven tiende procent van Windows-pc's draait dat besturingssysteem.) Samen verloren ze 1,1 procent, het grootste verlies sinds december 2016. De laatste resten van 8/8.1 gaan nu de kant op van Windows XP en verdwijnen langzaam. Nog 5,5 procent van alle Windows-pc's gebruikt deze versie die nog tot januari 2023 wordt ondersteund.

Migratie zoals met XP

De exodus van Windows 7 en de groei van Windows 10 laat zien dat migratietrajecten in hun laatste fase verkeren. Eerdere vooruitzichten waren dat Windows 7 op deze manier ten tijde van zijn pensioen nog hoog in de 30-40 procent zou uitkomen, maar de cijfers zijn nu veel meer in lijn met trends uit het verleden. Momenteel verwachten we dat gezien de cijfers Windows 7 eind januari op 29 á 30 procent uitkomt.

In dezelfde maand, op het moment dat de ondersteuning van Windows 7 vervalt, komt Windows 10 uit op ongeveer 64 procent van alle Windows-installaties. Een jaar later zou de oudste versie op 18 procent moeten zitten en Windows 10 op 79 procent.

Dat lijkt sterk op hoe het zat met Windows XP destijds: dat OS had een aandeel van 29 procent binnen de Windows-pc's op het moment dat de ondersteuning verviel. De eerdere trends waren juist dat Windows 7 harder kleefde dan Windows XP. Als we de tijdlijn van Windows 7-migratie naast het tijdspad van Windows XP legden, zagen we dat Windows XP in dezelfde periode harder zakte.

Push naar Windows 10

Maar dat lijkt (op het moment in ieder geval) niet meer het geval te zijn. Microsoft zou deze migratie nog kunnen versnellen door gebruikers meer te pushen, zoals in het verleden gebeurde. Het bedrijf waarschuwt gebruikers in een FAQ over de end-of-life van Windows 7 al dat pc's nog blijven werken over vijf maanden, maar dat ze kwetsbaarder worden.

Een push destijds was de gratis upgrade voor een jaar naar Windows 10 en dat zou Microsoft kunnen herhalen om meer gebruikers over te halen hun pc bij te werken, zodat Microsoft niet het risico loopt dat veel van de gebruikers een kwetsbaar systeem hebben. Zo'n zet is onwaarschijnlijk - het zou een negatieve impact hebben op de verkoop van Windows 7 Home en Pro - maar het is ook niet geheel ondenkbaar.

De gemiddelde toename van Windows 10 gedurende zijn gratis jaar kwam uit op 1,7 procentpunten per maand. Als Microsoft nu onmiddellijk opnieuw gratis upgrades zou aanbieden en dat effect zich zou herhalen, dan zou Windows 10 vier procent hoger uitkomen in januari met een aandeel van 68 procent onder alle Windows-pc's, terwijl Windows 7 op 26 procent zou zitten, lager dan destijds met het pensioen van Windows XP.

Als die vier procent verwaarloosbaar klinkt, bedenk dan dat zich dat vertaalt naar ongeveer zestig miljoen pc's, die na overstap minder kwetsbaar zijn voor beveiligingsrisico's. Dat zijn in absolute getallen erg veel veiligere gebruikers.