Chromebook waarschuwt per ongeluk voor allerlaatste update

Google werkt aan een manier om gebruikers tijdig te waarschuwen dat het einde van de ondersteuning nadert, zo meldt 9to5google, die melding maakt van het incident. Gebruikers krijgen binnenkort een half jaar van te voren een herinnering dat de laatste update eraan zit te komen en kunnen er dan voor kiezen zulke herinneringen uit te schakelen.

Een foutje in de code zorgde ervoor dat alle Chromebooks in de bètakanalen werden gewaarschuwd. Maar dat is dan ook precies waar dit traject voor is bedoeld - het vinden van bugs - en de gewraakte code is inmiddels aangepast. Canary krijgt dagelijks updates en daarom is de melding daar alweer verdwenen. In Dev duurt het ongeveer een week voordat de bug is geplet.

Google belooft een vrij lange ondersteuningstermijn, tot aan 78 maanden na het verschijnen van de in het apparaat gebruikte chipset. Met een splinternieuw Chromebook zit je dan op ruwweg zes jaar, maar er worden ook machines verkocht die nog maar enkele maanden meegaan. Weten hoe lang de Chromebook die je op het oog hebt nog ondersteuning ontvangt? Je leest het op deze pagina van Google.