14 tips om dataverbruik te verlagen in Android

Als je een datalimiet hebt, is het zaak om zo goed mogelijk binnen de perken te blijven met je datagebruik, zodat je niet aan het eind van je data nog een stukje maand overhebt. Het is vrij makkelijk om te besparen op je data zonder dat het je dagelijks gebruik te negatief beïnvloedt. Hier volgen 14 vrij simpele tips.

1. Waar gaat jouw data heen?

Om te beginnen moet je weten waarom je je data te snel verbruikt. Om dat te bepalen, open je Netwerk en instellingen. Onder oudere versies klik je hier op Data-gebruik en ga je naar Mobiel datagebruik, in recentere Android-versies ga je naar Mobiel netwerk en dan Data-gebruik.

In beide gevallen krijg je meteen een overzicht te zien van welke apps welk deel van je databundel opsnoepten, met de hoogste verbruikers bovenaan. Je kunt ook naar eerdere maanden navigeren, om te zien of dit altijd zo is of de huidige maand een uitschieter is. Meestal staan social media-apps, browsers en mediastreamende applicaties hier bovenaan.

Je kunt op de app tikken voor nadere inspectie. Hier zie je de verdeling van gebruik op de voorgrond (als je hem actief gebruikt) en op de achtergrond (als hij bijvoorbeeld stilletjes updates binnenhaalt). Houd dit in gedachten bij de volgende stappen.

2. Schakel datadruppen op de achtergrond uit

Kijk vervolgens naar welke apps achtergronddata gebruiken, terwijl je dat niet wilt. Social media-apps zijn hier vooral goed in: ze halen constant gegevens binnen om je op de hoogte te stellen van nieuwe posts en reacties. Dat kun je meestal uitschakelen en maar zelden merk je dan een wezenlijk verschil in hoe je de app gebruikt.

In de apps die hoog in je lijst staan kun je kijken naar de individuele instellingen om te zien of je ze zo kunt africhten dat ze alleen gegevens binnenhalen op het moment van actief gebruik - en meestal kan dat ook. Vaak is het weergeven van meldingen nog een aparte optie ook, waardoor je in feite niets hoeft te missen.

Mocht de app hier minder fijnmazige opties voor hebben - bijvoorbeeld de Facebook-app - dan kun je op systeemniveau de app beperken. Ga naar Apps en meldingen, tik op de gewraakte app en daarna op Data-gebruik. Hier is een optie om achtergronddata op mobiele netwerken uit te schakelen, zodat hij alleen data gebruikt als je verbinding hebt met wifi.

Bedenk wel dat dit betekent dat een berichten-app je dan ook geen meldingen meer stuurt wanneer je met mobiele netwerken bent verbonden of een nieuws-app je niet meer voorziet van brekend nieuws, dus bedenk goed wat de app voor jou hoort te doen en of het voor jou een goed idee is om achtergronddata uit te schakelen.

3. Maak een eind aan auto-play

Video is een van de grootste dataslurpers en veel apps hebben de nare gewoonte video af te spelen op momenten dat je niet eens kijkt. Social media apps spelen video's bijvoorbeeld automatisch af terwijl je door een feed scrolt. Dat kun je meestal per app uitschakelen en je vindt in de meeste apps - zelfs Facebook - andere databesparende functionaliteiten, zoals het vermijden van video en afbeeldingen in hoge kwaliteit, vooral als je verbonden bent met een mobiel netwerk.

Websites die automatisch video's afspelen, eisen ook hun tol - om niet te spreken over de irritatie die ze opwekken, vooral als ze ook nog eens geluid uit je toestel beginnen te pompen. In standaardbrowser Chrome kun je autoplay uitschakelen onder Instellingen > Site-instellingen > Media om daar het schuifje bij automatisch afspelen uit te zetten waarna het woord Geblokkeerd verschijnt. Eventueel kun je hier uitzonderingen whitelisten.

4. Comprimeer mobiele data

Nog een makkelijke oplossing is de Lite-versie van de standaardbrowser die je inschakelt onder Instellingen. In deze modus worden Chrome-pagina's door de servers van Google gehaald om ze te comprimeren. Die compressie kan tot zestig procent aan data schelen, zegt Google, waardoor het surfen nog eens sneller gaat ook.

Let wel dat dit niet werkt met een incognito-tabblad. Mocht je Chrome liever niet gebruiken, kun je ook terecht bij een speciale browser van Opera Software. Opera Mini doet hetzelfde om pagina's extern te comprimeren alvorens ze naar je door te sturen en heeft meer instellingen van hoe je deze optimalisatie uitgevoerd moet worden.

5. Optimaliseer de Muziek-app

Gebruik je Play Muziek as je onderweg bent? In de instellingen van deze app vind je een kopje Kwaliteit in mobiel netwerk, waar je kunt kiezen voor Laag om de hoeveelheid data te beperken. Je kunt in dit menu ook bepalen dat je alleen kunt streamen via wifi of alleen kunt downloaden via het draadloze netwerk.

Muziek cachen tijden streamen zorgt ervoor dat een gestreamde track wordt opgeslagen, zodat hij bij een volgende keer afspelen geen data meer gebruikt, wat handig is als je vaak naar dezelfde nummers luistert. Als je dat niet doet, kun je de optie beter uitschakelen zodat je niet de downloadkwaliteit gebruikt bij het streamen, vooral als je die op Laag hebt gezet voor mobiele verbindingen.

Play Muziek is natuurlijk niet de enige audio-app met zulke opties. Ook streamingdiensten als Spotify en Deezer hebben soortgelijke instellingen. Kijk dieper naar de instellingen van zulke dataverbruikende applicaties om te zien of ze op de efficiëntst mogelijke manier mobiele data gebruiken.

6. Zet YouTube op datadieet

Als we het toch over streaming hebben, ook YouTube moet je een beetje africhten. Als je op je accountlogo tikt en Instellingen opent, vind je in de sectie Algemeen de optie Mobiele data beperken. Die zorgt ervoor dat je geen HD-streams aanspreekt als je niet met wifi bent verbonden. Ga een stap terug en tik op Autoplay. Zet Volgende video automatisch afspelen uit en Automatisch afspelen op de homepagina ook, of kies voor de optie Alleen wifi.

7. Download media van tevoren

De beste manier om datastreaming te beperken is natuurlijk door het simpelweg te vermijden en de meeste apps bieden opties om iets (tijdelijk) lokaal op te slaan. Download de content die je onderweg wilt zien of beluisteren voordat je het huis verlaat en nog op wifi zit. Apps als Spotify, Netflix en Videoland hebben bijvoorbeeld de optie om content te downloaden. Mocht je een abonnement hebben op YouTube Premium (voorheen Red) of Google Play Muziek kun je video's downloaden om onderweg te bekijken.

8. Haal navigatie offline

De kaarten van Google Maps kun je ook voordat je de weg op gaat downloaden voor het gebied waar je gaat rijden. Kijk naar de regio waar je zult navigeren en tik op de naam van de stad in Maps en in het venster met de informatie daarover kun je kiezen voor Downloaden. Vervolgens kun je in- en uitzoomen om bijvoorbeeld een groter gebied binnen te halen, bijvoorbeeld de hele randstad. Hoe groter het gebied, hoe groter de ruimte voor lokale opslag. De hele randstad kost je bijvoorbeeld 200 á 250 MB.

9. Haal app-updates alleen via wifi op

Updates voor apps zijn vaak een goede zaak, maar ze willen ook wel eens erg groot zijn. Als je regelmatig updates binnenhaalt, kan dat je datalimiet behoorlijk onder druk zetten. Open Play Store op je telefoon, ga naar Instellingen (onder het hamburgermenu links) en kies bij Apps automatisch updaten voor Alleen via wifi.

10. Probeer de light-versies

Een groeiend aantal diensten biedt nu een afgeslankte versie van applicaties - apps die speciaal zijn ontworpen om minder data te gebruiken maar nog steeds goede functionaliteit leveren. Zelfs als je je niet zo'n zorgen maakt over je dataverbuik, kunnen sommige interessanter zijn voor jouw doelstellingen dan de reguliere alternatieven.

Google heeft bijvoorbeeld een heel pakket aan apps met de naam 'Go' in de titel. Op het moment is dat Google Go, Google Maps Go, Navigatie voor Google Maps Go en Gallery Go van Google Foto's. (De andere Go-apps - Gmail Go, Google Assistant Go en YouTube Go zijn momenteel enkel beschikbaar voor Android Go-apparaten.) Er zijn ook lichtgewicht versies van LinkedIn, Skype, Spotify, Instagram, Facebook, Facebook Messenger en Uber. Diverse websites bieden ook versies waar tekst voorop staat als alternatief voor hun beeldende sites (CNN bijvoorbeeld).

11. Doe een grote schoonmaak

Alle apps die je niet meer gebruikt, kun je maar beter verwijderen. Zelfs als ze slechts verantwoordelijk zijn voor een fractie van het datagebruik, zorgen meerdere van zulke apps bij elkaar opgeteld toch weer voor een stevige onnodige belasting. Bovendien is het met software nooit een goed plan om oude dingen te bewaren die niet meer ondersteund worden, dat vergroot enkel de kans op kwetsbaarheden. Weg ermee.

12. Schaal synchronisaties terug

Synchronisatie hoeft echt niet doorlopend, dus ook sync kun je aan banden leggen. Ga naar Accounts (of Gebruikers en accounts) in de instellingen en tik hier op je Google-account. Tik op Account synchroniseren. De kans is groot dat je hier items ziet staan van dingen die je nooit gebruikt, maar toch regelmatig worden gesynchroniseerd. Neem Google Games Cloudopslag of Google Fit-gegevens - heus niet iedereen gebruikt deze opties.

Zet uit wat niet gesynchroniseerd hoeft te worden (het is misschien overbodig om te benoemen, maar dingen als Contacten en Persoonsgegevens die het systeem gebruikt kun je beter met rust laten). Heb je meerdere Google-accounts? Dan kun je die hier ook apart meenemen. In het totaaloverzicht zie je wellicht ook apps die je weinig gebruikt, maar wel steeds synchroniseren, dus die kun je hier ook uitschakelen.

13. Ga voor extreme maatregelen

Mocht je de vorige twaalf dingen al hebben geprobeerd, maar nog steeds veel data verstookt zien worden, is het misschien tijd voor drastische maatregelen. Sinds Android 7.0 heeft Google de feature Databesparing toegevoegd die voorkomt dat de meeste apps data kunnen gebruiken, tenzij ze op dat moment actief worden gebruikt.

Dat is behoorlijk ingrijpend, omdat apps in principe niets meer kunnen doen in de achtergrond, inclusief nieuwe berichten ophalen (dus geen meldingen meer van bijvoorbeeld WhatsApp onderweg) en andere updates binnenhalen, tenzij je met een wifi-netwerk bent verbonden (of je kunt enkele apps whitelisten, zoals je berichten-app).

De optie vind je in Instellingen > Netwerk en internet > Data-gebruik > Databesparing. Tik na het inschakelen op Onbeperkte toegang tot data om apps uit te zonderen van de draconische maatregel. Kritieke elementen van Android, zoals Carrier Services en Google Play-services, zijn standaard al gewhitelist.

14. Laat Google mobiele data beheren

Ten slotte is er een app van Google zelf om het zware werk van dit beheer uit te besteden. De app Datally geeft je een enkele interface om je datagebruik te analyseren - per app, per dag, zelfs per uur - en om de functionaliteit Databesparing te beheren met simpele aan/uit-schakelaars om data voor elke app te beheren. Verder geeft de app een hotspot-tracker waarmee je wifi in de buurt kunt ontdekken.