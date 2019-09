Een blik op de eerste Windows 10 PowerToys-apps

Om PowerToys te gebruiken, moet je tenminste Windows 10 1803 draaien en Visual Studio gebruiken (de gratis Community-versie die je hier kunt downloaden is prima). Je hebt geen Insider-build of ander bètaspul nodig om PowerToys te gebruiken. Op GitHub staat de tool gepubliceerd en deze ontsluit twee apps. Behalve FancyZones is dat een handige lay-out met sneltoetsen, die je opent als je de Windows-toets even ingedrukt houdt:

Dit veld is redelijk interactief, in de zin dat als je op iets klikt, deze optie even oplicht. Ook moet dit overzicht zich volgens een aantal bronnen aanpassen aan de context en je de relevante snelkoppeling voor je huidige overzicht tonen. Aangezien we hier op de redactie docks hebben met verschillende instellingen en we vaak Windows P(rojecteren) gebruiken afhankelijk van welk dock je gebruikt, zou je verwachten dat deze optie daarin opduikt, maar die zijn we in onze tests nog niet tegengekomen.

PowerToys, genoemd naar dezelfde features die je wellicht nog kent uit het Windows 95-tijdperk, zijn utilities die het werk van powerusers makkelijker maken, of nog beter: je omtoveren tot een poweruser. Andere PowerToys-applicaties die er nog aan zitten te komen zijn onder meer een tool om niet-reagerende programma's waar Windows zich in verslikt simpel en hard te sluiten, een programmaatje om vlug een gifje te maken van een paar seconden video en een utility om groepen bestanden in één keer te hernoemen.

Maar de grootste nieuwe tool is dus FancyZones voor de Snap-feature. Dat is de optie in Windows 10 om met een druk op de Windows-knop en een pijltjestoets je vensters overzichtelijk in een eigen hoek te parkeren. Dat gaat normaal gesproken in een standaard-indeling van Windows 10, maar de nieuwe tool zorgt ervoor dat je zelf een eigen indeling maakt met meer of minder vakken, rijen of kolommen.

Druk op de Windows-toets en tilde (~) om de designer te openen als je PowerToys hebt geïnstalleerd. Je kunt hier kiezen uit sjablonen die je op maat maakt (met tot op veertig vlakken) en waar je kiest voor een rasterweergave, kolommen, rijen, gestapelde vensters, of - onze favoriet - een prioriteitsindeling waarbij één venster groter in het midden wordt gepositioneerd.

Als je kiest voor 'Custom', kies je helemaal zelf de indeling, venster voor venster. Deze sleep je zelf naar de positie die je wilt en je past de grootte naar wens aan. Klik op het grote plusteken om meer vensters toe te voegen en sla dit slabloon onder een eigen titel op. Als je hierna op 'Apply' drukt, zie je het door jou ingestelde raster even kort over het scherm flitsen.

Deze FancyZone gedraagt zich vervolgens zoals een Snap en als je een venster deze kant op forceert, wordt de grootte automatisch aangepast aan jouw specificaties. Als je zoals deze redactie regelmatig meerdere vensters tegelijk open hebt staan en meerdere monitoren hebt - of een extreem brede zoals een onzer redacteuren - is de Snap-feature erg nuttig om snel het beeld overzichtelijk in te delen zodat je in één oogopslag meerdere dingen ziet.