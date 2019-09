Zo stel je ouderlijk toezicht in op de PS4

Sony heeft een aantal tools in de PS4 waarmee je kunt beperken waar je kinderen aan bloot worden gesteld tijdens het gamen, zoals het uitschakelen van chatten met vreemden in multiplayer-sessies, het afdwingen van leeftijdsgrenzen en,wellicht het belangrijkste, instellingen om te bepalen hoe lang en wanneer je kind kan spelen.

In dit artikel nemen we de stappen met je door om zo'n account in te stellen en de verschillende opties die je kunt gebruiken. We beginnen met het toevoegen van een Familielid waar we de verschillende opties op kunnen loslaten.

Familielid toevoegen

Als eerste moet er een account toegevoegd worden onder de hoofdgebruiker. De hoofdgebruiker kun je zien als de beheerder en vanuit daar heb je vrije toegang tot alle features van de console. Een Familielid is de onderliggende gebruiker waarbij je restricties kunt instellen.

Instellingen > Ouderlijk toezicht/Familiebeheer > Familiebeheer . Ga naar

Nu instellen . Geef je PSN-wachtwoord op en klik op

Familielid toevoegen kies je Gebruiker toevoegen . Onderkies je

Volgende . Geef een naam op en stel de geboortedatum in. Klik dan op

Je krijgt daarna nog voorwaarden te zien. Klik op Accepteren om verder te gaan.

Je kunt hier onderdelen toestaan of niet toestaan en in dit artikel gaan we in op deze elementen. Je kunt hier later altijd op terugkeren. Als je de standaardelementen voor nu prima vindt (leeftijdbeperking voor games en films, beperking voor VR, wel een browser) kun je op Bevestigen klikken, waarna je de optie krijgt deze account te koppelen aan het PlayStation Network en stel je de tijdzone in (deze stappen kun je overslaan).

Partner ook controle geven

In de standaardvonfiguratie is de hoofdgebruiker de beheerder van het nieuwe account, maar je kunt ook je wederhelft de toegang geven om beperkingen aan te passen. In de volgende stappen lichten we die optie toe.

Instellingen > Ouderlijk toezicht/Familiebeheer > Familiebeheer . Ga naar

Nu instellen . Geef je PSN-wachtwoord op en klik op

Familielid toevoegen of selecteer het account van je partner als deze al bestaat. Klik opof selecteer het account van je partner als deze al bestaat.

Als je deze aanmaakt krijg je de optie Wil je dat [naam] Ouderlijk toezicht voor de kinderen in je familie mag aanpassen? . Als deze account al bestaat, klik je op de naam en vink je het vakje bij Ouder/voogd aan.

Stel een pincode in op het ouderlijke toezicht

Kinderen zijn vandaag de dag behoorlijk vernuftig met techniek en ze zullen wellicht proberen om de beperkingen te omzeilen door jouw account te gebruiken. Je kunt een pincode instellen op dit account (vergeet ook het eventuele partneraccount niet) om de toegang tot ouderlijk toezicht te beperken. Je kind kan er dan niet bij, tenzij hij of zij je wachtwoord raadt. Kies dus iets dat je makkelijk kunt onthouden, maar een familielid niet weet. (Geen geboortedatum of postcode dus.)

Instellingen > Inloginstellingen > Beheer van wachtwoordcode om in te loggen . Ga naar

Voer hier twee keer je pincode in met de knoppen van je controller (onder het veld staat een legenda voor welke knop welk cijfer betekent).

Herhaal dit voor andere Familieleden met toezicht door daarmee in te loggen vanuit het hoofdmenu en bovenstaande stappen te doorlopen.

Als je nu inlogt met een account dat ouderlijk toezicht beheert, dien je de pincode op te geven. Als je de pincode wilt wijzigen of verwijderen, ga je opnieuw naar Beheer van wachtwoordcode om in te loggen.

Beperk toegang tot features

Als je eenmaal een account hebt toegevoegd voor je kind(eren) kun je nu de verschillende beperkingen aanpassen, zodat je bijvoorbeeld leeftijdsbeperkingen voor films uitschakelt, maar voor games handhaaft, mocht je dat willen. We leggen hieronder de verschillende features uit.

Leeftijdsniveau

Een voor de hand liggende instelling is het beperken van de toegang van jonge kinderen voor volwassen content. Je stelt dit voor allerlei media apart in: games, blu-rays en dvd's hebben een aparte instelling. Om leeftijdsbeperkingen in of uit te schakelen, ga je naar:

Instellingen > Ouderlijk toezicht/Familiebeheer > Familiebeheer en klik je op het account waar je de toezicht voor wilt instellen. en klik je op het account waar je de toezicht voor wilt instellen.

Ouderlijk toezicht naar Applicaties/apparaten/netwerkfuncties . Ga ondernaar

Hier kun je instellen om een niveau in te stellen.

Let op: De niveaus gelden voor alle gekoppelde kindaccounts, je kunt niet instellen dat kind A games kan spelen die beperkt zijn voor jonger kind B.

Communicatie online

Je kunt instellen dat kinderen helemaal geen gebruik kunnen maken van PSN-features, maar dat sluit ook multiplayer uit voor populaire games als Fortnite. Wat je wel kunt doen is online spelen toestaan, maar specifieke functies, zoals chatten met andere gebruikers, uitschakelen. Het is niet zo uitgebreid als wat je ziet bij de Xbox One, maar het geeft je wel wat houvast.

Instellingen > Ouderlijk toezicht/Familiebeheer > Familiebeheer en klik je op het account waar je de toezicht voor wilt instellen. Ga naaren klik je op het account waar je de toezicht voor wilt instellen.

Ouderlijk toezicht naar Applicaties/apparaten/netwerkfuncties . Ga ondernaar

Zet de optie Communiceren met andere spelers uit.

Hier vind je ook opties om een limiet in te stellen wat de familie in een kalendermaand mag uitgeven aan game-content en eventueel voorkomen dat dit account content van andere gamers kan zien (die mogelijk games spelen met een hogere leeftijdsgrens).

Speeltijd beperken

Als je perk aan paal wilt stellen aan hoeveel tijd je kinderen op de PS4 mogen zitten, of wilt instellen op welke momenten van de dag dat mag, is er een optie om Speeltijd aan te passen.

Instellingen > Ouderlijk toezicht/Familiebeheer > Familiebeheer en klik je op het account waar je de toezicht voor wilt instellen. Ga naaren klik je op het account waar je de toezicht voor wilt instellen.

Ouderlijk toezicht | Speeltijd kies je voor Speeltijdinstellingen . Onderkies je voor

Kies de tijdzone (UTC +1, Amsterdam).

Je kunt hier de speeltijd per specifieke dag instellen (bijvoorbeeld meer op woensdag, minder op maandag) of een totale speeltijd per dag instellen.

Stel in wat er aan het eind moet gebeuren: wordt het einde van de tijd gemeld (elke 5 minuten wordt de boodschap herhaald) of wil je hem of haar geforceerd uitloggen als de tijd om is?

Browser uitschakelen

De ingebouwde browser kan een handige tool zijn om bijvoorbeeld content aan te spreken die je niet kunt ontsluiten met een van de vele apps op het platform, maar het idee van je kind ongebreidelde toegang te geven tot internet kan onwenselijk zijn. De browser is ook uit te schakelen in de toezichtsopties.