Beveiligingspatch Windows 7 installeert datagraaier

Twee maanden geleden zagen we dat de beveiligingupdate voor Windows 7 telemetriesoftware installeerde, die werd geactiveerd met nieuwe ingeplande taken als ProgramDataUpdater , Microsoft Compatibility Appraiser en AitAgent . Voor zover ik kan beoordelen, heeft Microsoft nergens erkend dat de beveiligingspatch een telemetriecomponent afleverde.

De update in augustus bevatte dat stukje spionage niet, dus het leek erop dat de update in juli een uitzondering was. Deze week zijn de nieuwe patches uitgerold voor software van Microsoft en zowel Windows 7 als 8.1 bevatten deze - we gebruiken de term losjes - feature.

Waarom telemetrieverzameling?

In juli gaf Microsoft officieel geen commentaar, maar de verdediging van gebruikers leek me niet zo oprecht. Ze verwezen daarbij vaak naar het feit dat het ondersteuningseinde van Windows 7 in zicht is (het pensioen is over vier maanden) en dat Microsoft telemetriegegevens nodig heeft om gebruikers te helpen over te stappen op een ondersteund besturingssysteem.

Maar dat excuus geldt niet voor Windows 8.1, dat nog tot januari 2023 wordt ondersteund. En als de telemetrie is bedoeld om de features van Win 8.1 te verbeteren, heb ik een vraag: noem me één feature van Windows 8.1 die is verbeterd de afgelopen vier jaar.

Welke informatie Microsoft nu verzamelt is niet duidelijk. Telemetrie wordt vaak goedgepraat als een oninteressante blob aan eigenschappen en andere data. Als dat inderdaad zo is, waarom stapt Microsoft dan nu, na al die jaren, over op telemetrieverzameling? En voor zover ik kan beoordelen is er niet gecommuniceerd dat dit via beveiligingspatches gaat.

Telemetrie de pas afsnijden

Op m'n site AskWoody merkte lezer abbodi86 op hoe je ervoor kan zorgen dat het besturingssysteem geen contact opneemt met de servers van Microsoft voor telemetrieupdates door de drie gewraakte taken uit te schakelen of te verwijderen na installatie (voordat je herstart):

\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater

\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser

\Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent