Microsoft verhoogt pensioenleeftijd Exchange Server 2010

Het bedrijf gaat volgens een blogpost over op uitstel na uitgebreid onderzoek naar de uitrolstaat van de mailserver bij klanten. Microsoft zegt in de blogpost te snappen dat het een behoorlijke overgang kan zijn om een product als Exchange los te laten.

"We weten ook dat sommigen van jullie in het midden van een upgrade naar een nieuwere versie van Exchange Server on-premises zitten, of transformatievere migraties naar de cloud uitvoeren met Office 365 en Exchange online. Met dat in het achterhoofd breiden we de ondersteuning uit naar 13 oktober om klanten van Exchange Server 2010 meer tijd te geven om hun migraties af te ronden", aldus marketingchef Greg Taylor.

Migratietips

Verder geeft Microsoft in de blogpost tips over hoe je sneller kunt migreren, door FastTrack te gebruiken als je naar een online omgeving migreert, contact op te nemen met de ondersteuning van het bedrijf, of door een partner met Exchange-migratie-ervaring in de arm te nemen. De eerste oplossing (migreren naar de cloud) geniet de voorkeur van Microsoft.

Aangezien Exchange Server 2010 destijds veel is geïnstalleerd in Windows Server 2008 R2-omgevingen, roept deze zet de vraag op wat het onderzoek naar de uitrolstaat van Exchange door Microsoft zegt over de ondersteuningstermijn van dat programma. Server 2008 R2 valt namelijk ook op 14 januari van de ondersteuningslijst.