Updates Firefox vanaf volgend jaar twee keer zo vaak

Momenteel levert Firefox ongeveer elke anderhalve maand á twee maanden een nieuwe versie, maar vanaf het eerste kwartaal van 2020 schuift Mozilla naar een model waarin elke vier weken een update moet verschijnen. Daarmee verschijnen er sneller updates dan zelfs Chrome. Die browser mikt op ongeveer elke zes weken.

Meerdere kanalen

Platformspecifiekere browsers als Edge (voordat het de Chromium-onderkant officieel krijgt) en Safari hebben het laagste tempo, met een nieuwe grote update bij een nieuwe versie van het OS. Het is de trend in browserland om sneller updates uit te leveren met zowel een gefaseerde uitrol als het gefaseerd inschakelen van bepaalde features, zodat softwarefabrikanten een stevige greep hebben op het updateproces.

Bovendien pletten ze bugs in diverse kanalen. Firefox heeft bijvoorbeeld Nightly-builds die dagelijks worden afgeleverd, met de allernieuwste code en dus de grootste kans op een bug. Daarna volgt de Developer Edition die bedoeld is voor ontwikkelaars om hun code alvast te testen met de aankomende versie. Vervolgens is er Beta, de stabielste versie van het bètatraject, om de laatste bugs eruit te vissen voordat de officiële versie uitrolt.

Alleen de speciale enterprise-versie (Extended Support Release) heeft een langer traject, met een jaarlijkse update (plus natuurlijk patches voor het dichten van eventuele gaten), zodat bedrijven stabiliteit hebben met een versie die niet doorlopend verandert.

Kortere cycli

In het nieuwe updateschema komt versie 72 begin januari uit, een maand na zijn voorganger in december. Versie 73 volgt dan in februari, 74 in april, enzovoort. In dit traject blijven deze drie voorlopers bestaan, zo meldt Mozilla in een blogpost.

"Kortere releasecycli leveren een grotere flexibiliteit in het plannen van producten en wijzigende prioriteiten vanwege bedrijfs- of marktveranderingen. Met cycli van vier weken kunnen we meer agile werken en features sneller uitbrengen", aldus het team van Mozilla in het bericht.