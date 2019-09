Disney Plus werkt niet onder Linux

Netflix lijkt er een geduchte concurrent bij te hebben. De streamingdienst van Disney, genaamd Disney+, is vorige week live gegaan in een handjevol landen waaronder Nederland. Voor 1 cent kunnen gebruikers een hoop Disney-films, series en documentaires kijken tot 12 november. Daarna betaal je 6,99 euro per maand of 69 euro per jaar. Als je echter Linux of een Chromebook gebruikt, heb je pech.

Verschillende gebruikers melden dat de dienst weigert video's af te spelen onder Linux. Gebruikers krijgen de foutmelding "error 83" voor hun kiezen. Ook uit onze tests bleek de streamingservice dienst te weigeren onder verschillende versies van Ubuntu, Linux Mint en ook Chrome OS.

Geen workaround

Disney zegt op de hoogte te zijn van dit probleem, maar heeft geen workaround of tijdelijke oplossing: "Gebruik Windows, we hebben problemen met Linux en werken aan een oplossing. We weten niet hoe lang dit gaat duren", laat Disney weten aan Webwereld.

Het lijkt om een DRM-probleem te gaan, maar exacte details werden niet gegeven. Op verschillende fora wordt gespeculeerd dat de dienst gebruik maakt van een onbekende (afwijkende) DRM-plugin. Dat zou verklaren waarom Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, NLZiet en andere streamingdiensten wel gewoon werken onder het open source besturingssysteem.

Voorlopig zullen Linux-gebruikers moeten switchen naar een ander besturingssysteem of een mobiele app moeten gebruiken.