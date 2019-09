Zo fix je "Kan de toepassing niet correct starten"-problemen

De foutmelding: "Kan de toepassing niet correct starten" gevolgd door een foutcode komt helaas vaker voor dan gedacht en daar zijn verschillende oorzaken voor. Vaak heeft het te maken met een programma- of registerconflict en is het vrij lastig exact te achterhalen hoe dit probleem is ontstaan.

Foutcode 0xc000007b treedt vaak op als 32-bit en 64-bit-applicaties door elkaar worden gebruikt. Het komt wel eens voor dat een 64-bit-applicatie een 32-bit-dll-bestand probeert te laden of andersom. Dit komt voor bij verschillende 3rd-party-applicaties, maar vooral games.

Foutcode 0xc0000005 en 0xc0000142 hebben vaak te maken met conflicten met virusscanners en/of een beschadigd register (evt door malware) of slechte drivers.

Sommige van de oplossingen hieronder zijn wellicht open deuren, maar ze werken wel en daarom noemen we ze toch:

Herstart je computer

We moesten het gewoon even zeggen, maar het is een stap die vaak wordt overgeslagen. Herstart je computer. Het klinkt misschien te simpel en te mooi om waar te zijn, maar we hebben het vaak genoeg zien werken.

Werk .NET framework bij

Het is vaak .NET framework dat voor problemen zorgt. Je kan hier de nieuwste versie downloaden. Start na het installeren voor de zekerheid je computer nog een keer opnieuw op en kijk of de game/app nu wel weer start.

Schakel administratorrechten in

Probeer de game of app met admin-rechten te draaien. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling of het .exe-bestand, selecteer eigenschappen en open de compatibiliteit-tab. Vink "programma starten als administrator" en kies OK. Let wel op dat je dit alleen doet als je zeker weet dat de app of game te vertrouwen is.

Installeer de app of game opnieuw

Deinstalleer en herinstalleer het programma waar je problemen mee hebt, dit kan al een heleboel oplossen. Zeker als het daadwerkelijk gaat om (eerder) overschreven dll-bestanden.

Update Windows

Werk je besturingssysteem bij. In veel gevallen wordt dit automatisch gedaan, maar het kan nooit kwaad even zelf te checken of dat ook echt gebeurd is. Ga naar het configuratiescherm en zoek naar "Windows Update".

In latere versies, waaronder Windows 10, kan je de nieuwe Instellingen-app openen (zoek gewoon in het Startmenu of klik op het tandwielpictogram dat net boven het Windows-logo verschijnt wanneer je er linksonder in het scherm op klikt).

In de Instellingen app, klik op Beveiliging en Updates en je ziet een knop om te controleren op updates:

Controleer je bestandssysteem

Start chkdsk door de command prompt te openen. Met het commando chkdsk c: /f /r wordt je hele harde schijf gecontroleerd. Als Windows zich op dezelfde schijf of partitie bevindt, wordt de scan uitgesteld tot de eerstvolgende herstart. Het systeem wordt getest voordat Windows zelf wordt gestart en je inlogscherm verschijnt. Partities op andere drives kunnen op dezelfde manier worden gecheckt.

Herinstalleer DirectX

Foutcode 0xc000007b komt ook vaak voor bij games, daarom helpt het ook om DirectX te installeren. Hier kan je zien welke versie je nodig hebt.

Scan je computer voor problemen

Je computer kan last hebben van corrupte systeembestanden. Deze kan je meestal repareren door de command prompt te openen (dat kan onder andere door cmd te typen in het zoekveld of door de optie te selecteren in het start menu) en er op te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens "als administrator uitvoeren/run as administrator" te selecteren.

In de command prompt typ je vervolgens sfc/scannow en druk op enter. De System File Checker (SFC) onderzoekt de Windows-bestanden en vervangt alle corrupte bestanden. Zo'n scan duurt gemiddeld 10 minuten.

Als de scan gereed is, probeer nogmaals de applicaties te starten.





Laatste redmiddel: Losse bestanden vervangen (eigen risico)

Als dit allemaal niet werkt kan je ook nog proberen enkele dll-bestanden los te downloaden. Op verschillende fora wordt verwezen naar deze site waar je dll-pakketten kan downloaden die dit probleem oplossen. We hebben nogal moeite met het aanraden van deze methode omdat de site waarnaar verwezen wordt een 3rd party website is en je niet zeker kan weten of er niet gerommeld is met deze bestanden. De reden dat we het toch doen is omdat we vaak horen dat deze methode toch werkt.

Doe dit dus op eigen risico. Op de bovengenoemde website vind je een grote (bannerachtige) download-knop. Klik daarop en er wordt een .rar-bestand gedownload. Open dit bestand en pak de bestanden uit op de aangegeven locaties. De kans is zeer groot dat er wordt gevraagd om bestanden te overschrijven. Als je zeker van je zaak bent, een back-up hebt gemaakt, wanhopig genoeg bent en vrede hebt met het feit dat je dit op eigen risico doet, klik dan op "ja" en de systeembestanden worden overschreven. Als het goed is, zouden alle applicaties weer naar behoren moeten werken.

Lukt het niet om het rar-bestand te openen, dan heb je waarschijnlijk geen Winrar op je computer en die zal je eerst moeten downloaden en installeren. Deze applicatie is hier te vinden.