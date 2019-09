Makers Kodi zijn piraterij-plugins helemaal zat

Er zijn talloze guides op internet te vinden waarin wordt uitgelegd hoe je Kodi kan voorzien van plug-ins waarmee je illegale video- en muziekstreams kan bekijken. Daarnaast zijn er ook een hoop piraten die hardware verkopen met Kodi en illegale add-ons. Hierdoor wordt Kodi vaak onterecht gezien als illegale software met alle gevolgen van dien.

De software komt regelmatig negatief in het nieuws en dat heeft er al voor gezorgd dat, onder andere Amazon, Facebook, Google en verschillende antipiratierij-organisaties de software onterecht in het verdomhoekje zetten. De makers van Kodi zijn het helemaal zat, maar vrezen dat ze er niet veel aan kunnen doen.

Blokkeren geen optie

"Door diverse 3rd party addons heeft de app een ongewenste reputatie opgebouwd als een manier om gratis films en tv-programma's te kijken. Het helpt ook niet dat bepaalde gewetenloze websites en YouTube-bloggers deze mythe aanmoedigen en in stand houden alleen maar om meer webverkeer te genereren en meer geld te verdienen van de site sponsors," zegt Darren Hill van Kodi aan TorrentFreak.

Op vragen waarom Kodi de 3rd party repositories niet gewoon blokkeert, antwoordt Hill dat dit volledig tegen de filosofie van Kodi-project in gaat. Kodi is, net als Windows, Linux en Android een open ecosysteem. Sterker nog, Kodi is open source software. "Vergelijkbaar met de manier waarop op Android elke APK geïnstalleerd kan worden, hebben we een soortgelijk geloof of idee," vertelt Kodi's Keith Herrington aan TorrentFreak.

"Ons doel is niet om een poortwachter te zijn van hoe mensen onze software gebruiken. De meeste OSS is ontworpen om deze beperkingen en barrières voor toegang te verwijderen, door het speelveld gelijk te maken, zodat iedereen de technologie kan gebruiken hoe ze het willen zien,".

Ondertekende plug-ins?

Ook op het idee om dan te werken met ondertekende add-ons wordt negatief gereageerd. "Google heeft dat geprobeerd, faalde en heeft dit vervolgens opgegeven, dus als een bedrijf van meer dan een miljard dollar hier niet achter kan komen, dan betwijfel ik of onze losjes georganiseerde groep vrijwilligers die dit allemaal voor de lol doen dat wel voor elkaar krijgt", zegt Herrington.

"We vertellen de gebruiker niet specifiek wat hij moet doen en hoe hij Kodi moet gebruiken, dat is aan hem of haar. Het enige wat we vragen is dat ze een verlichte keuze maken en dat ze volledig begrijpen wat ze doen," aldus Hill.

