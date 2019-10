Windows 10-gebruikers zoeken zich suf naar lokale inlogoptie

Zustersite PCWorld schreef eerder dit jaar dat gebruikers met steeds hardere hand naar een Microsoft-account worden gestuurd bij nieuwe Windows 10-machines. "In de loop der tijd heeft Microsoft je stilzwijgend aangemoedigd om een Microsoft-account te maken, maar heeft je nooit daadwerkelijk geblokkeerd om een lokale te maken. Het kwam echter verdomd dichtbij in de October 2018 Update."

Lokaal verborgen

Op dat moment ging Windows 10 namelijk over op de methode om de lokale optie te verbergen als je een actieve internetverbinding hebt. Sterker nog, als je ergens tijdens het instellen van Windows 10 een internetverbinding hebt, wordt de optie niet meer gepresenteerd.

Het duwen richting een online account is een trend die Microsoft overigens als inzette met Windows 8.1, waar de configuratie-interface genoeg verwarring zaaide dat gebruikers dan maar een online account gingen gebruiken. Je kunt later je account ook nog omzetten naar een lokale versie, maar dat levert in de praktijk regelmatig issues op, waardoor dit een zet is die je beter kunt doen met een goede back-up, zodat je kunt terugrollen.

Nu nog dieper verstopt

Gebruikers op Reddit schrokken deze week omdat het eventjes leek dat die optie in Windows 10 nu helemaal is verdwenen. Maar je kunt nog steeds lokaal werken. De work-around is dat thuisgebruikers aangeven zakelijke gebruikers te zijn, waarna ze een lokaal domein kunnen aanmaken om te voorkomen dat ze een Microsoft-account moeten gebruiken. De meningen over deze nieuwe zet zijn op sites als Hacker News behoorlijk verdeeld.

