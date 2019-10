Windows 10 1903 is klaar voor brede uitrol

Afgelopen weekend maakte Microsodt op zijn releasepagina van Windows 10 1903 bekend dat de update nu gereed is voor alle gebruikers via Windows Update. "We raden commerciële klanten die eerdere versies van Windows 10 draaien aan om brede uitrol van Windows 10 1903 in hun organisaties te starten", staat te lezen in de aankondiging.

Gebruikelijke signalen verdwenen

Voorheen was deze zet een stuk duidelijker zichtbaar met een het verplaatsen van de Windows 10-versie vanuit het Semi-Annual (targeted) naar het Semi-Annual. Het kanaal "targeted" was bedoeld voor de eerste uitrol na de officiële release, een beetje zoals het eerdere Current Branch en Current Branch for Business. Maar ook "Semi-Annual (targeted)" verdween, zodat zakelijke gebruikers moeten letten op een boodschap van Microsoft op de releasepagina.

Het idee van brede uitrol is dat bedrijven er genoeg vertrouwen in kunnen hebben dat een onderdelen-update stabiel en betrouwbaar genoeg is. Dat vertrouwen is gebaseerd op de testtijd van bètatesters (Insiders) en early adopters, maar vooral op de aantallen: Windows 10 Home en Windows 10 Pro-gebruikers hebben dan al een tijdje de update getest.

Vorige week vroeg ik me op zustersite Computerworld nog af of Microsoft deze melding nog wel zou geven, aangezien bewijs zich opstapelde dat deze verdwijnt - en Microsoft is nooit scheutig met informatie over de plannen aan het onderhoudstraject. Ik baseerde die verwachting grotendeels op het feit dat de najaarsupdate voortaan de indicatie is om de voorjaarsupdate te installeren, omdat het een stabiliteitsupgrade voor de versie eerder in het jaar. Bovendien worden 1903 en 1909 onder dezelfde KB afgehandeld in Windows Update.

Wanneer komt 1909?

Dat scenario is overigens nog steeds mogelijk, als Microsoft bedrijven vertelt dat Windows 10 1909 meteen kan worden uitgerold. Wanneer dat is? Onduidelijk. Microsoft heeft morgen een event waarin er ongetwijfeld meer wordt verteld. In juli mikte het bedrijf op een release in september, vooral omdat deze release vooral een update van 1903 zou zijn met slechts enkele nieuwe features. Maar dat doel is duidelijk gemist.

Dat is op zichzelf niet ongebruikelijk. Microsoft heeft de beoogde releasemaand regelmatig gemist, versie 1903 kwam pas in mei uit en 1809 was na een valse start pas in november beschikbaar. Maar als de update inderdaad maar een kleine is en dat eigenlijk een heel pijnloze zou moeten zijn, roept dit nog steeds de vraag op of Microsoft zijn releasetempo wel goed kan bijbenen.