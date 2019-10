Microsoft doet een Apple'tje: Surface-stylus los voor €144,99

Op zijn evenement gisteren introduceerde Microsoft een hele zwik apparaten, waaronder de Surface Pro 7 met een Intel Core-processor, de Surface Pro X (met ARM-processor van Qualcomm), de Surface Laptop 3 (met processor van Intel en GPU van AMD), een nieuwe stylus van 144,99 euro en draadloze oortjes van 249 dollar.

Met de nieuwe Surface-lijn introduceerde Microsoft ook een nieuwe stylus voor peninvoer: de Surface Slim Pen. Deze wordt los verkocht en is nu voor te bestellen voor €144,99. Hij is herontworpen om in de cradle van de Surface Pro X te passen en is voorzien van een draadloze oplaadtechnologie. De stylus komt officieel op 5 november uit.

Volgens Microsoft is de nieuws Stylus compatibel met allerlei Surface-apparaten, te weten:

Surface Book, Surface Book 2, Surface Studio 1e generatie, Surface Studio 2, Surface Laptop 1e generatie, Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Go, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Pro 5e generatie, Surface Pro 6, Surface Pro 7, en Surface 3.1.

Niet al deze apparaten ondersteunen uiteraard alle features, zoals het draadloos opladen via de Surface zelf of de kantelfunctie voor schaduweffecten.