Rus klaagt Apple aan wegens "homoseksueel maken"

De Rus, die anoniem wenst te blijven, had enkele Bitcoins besteld, maar kreeg in plaats daarvan 69 GayCoins opgestuurd. In het bericht dat werd meegestuurd met de cryptovaluta stond: "niet oordelen alvorens je het geprobeerd hebt".

"Ik dacht, hoe kan ik iets beoordelen zonder het te proberen? Ik besloot om relaties van hetzelfde geslacht te proberen", schreef de aanklager. "Nu heb ik een vriend en ik weet niet hoe ik dit aan mijn ouders moet uitleggen [...], mijn leven is verpest en zal nooit meer normaal worden.

Apple pushte me door middel van manipulatie in de richting van homoseksualiteit. De veranderingen hebben me morele en mentale schade berokkend", aldus de aanklager.

De Rus eist een miljoen Roebel (14.013 euro) schadevergoeding van Apple wegens het toebrengen van morele en mentale schade. De zaak komt 17 oktober voor de rechter. De aanklager lijkt nog een kans te hebben te winnen aangezien in Rusland wetten van kracht zijn die de 'promotie en uiting van homoseksualiteit' verbieden. "Hoewel de app , die mijn client gebruikte, niet van Apple zelf is, is de fabrikant wel verantwoordelijk voor apps die worden aangeboden in de App Store," aldus Sapizhat Guznieva, advocate van de aanklager.

Apple heeft al eerder enkele aanpassingen moeten doen om te voldoen aan de Russische wet op dat gebied. De Pride watch face is niet beschikbaar in Rusland wegens dezelfde anti-LGBT-wet.