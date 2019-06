11 tooltjes om de hittegolf in je PC te meten

Wie in een niet-airgeconditionde ruimte achter zijn computer zit, zal wellicht ook merken dat zijn systeem opeens iets meer moeite heeft dan anders met bepaalde taken. Het duurt allemaal iets langer, de boel is net even iets instabieler en de ventilatoren maken meer herrie dan gebruikelijk. Het valt te vermoeden dat het met de hitte te maken heeft. Jammer alleen dat de meeste ingebouwde meet-software alleen een enkel component onder zijn hoede neemt, en dat je dus aparte vensters moet gaan openen om de temperatuur van cpu, videokaart, moederbord enzovoorts te meten.

Maar gelukkig zijn er ook andere manieren om de opgebouwde hitte in je kast te meten.

Hardware Sensors Monitor

Het is een simpele website die de makers van Hardware Sensors Monitor (kort: Hmonitor) erop nahouden. Het sharewareprogramma (14 dagen op proef, en daarna ten minste 23 dollar neerleggen) wordt ondanks de enorme retro stijl van de website wel erg redelijk bijgehouden. Naast temperatuur van CPU en videokaart houdt Hmonitor ook spanning bij, zodat je vóórdat die blikseminslag het moederbord naar zijn grootje helpt nog 0,0000000000000000000000000000000000000000000(...)1 seconde hebt om te reageren. Overigens kan Hmonitor ook de voltages aanpassen en de ventilatoren harder laten draaien.

SpeedFan

SpeedFan is freeware, en dus geheel gratis. Het programmaatje kan, net als Hmonitor, de ventilatoren afstellen voor zover de hardware dat toelaat. Een zeer nuttige functie van SpeedFan is dat het ook de temperatuur van harde schijven kan meten door gebruik te maken van SMART, ook SCSI. Je kunt er zelfs de FSB mee wijzigen (al geven de makers wel aan dat dit als 'bonus' beschouwd dient te worden).

Lm-Sensors

De vorige twee tooltjes zijn voor Windows. Dit tooltje is dat niet. Lm-Sensors is uiterst modulair van opzet en geheel naar smaak in te stellen. Welke gegevens wil je precies hebben? Welke individuele chips op je moederbord zijn voor jou belangrijk? Het is even pielen, maar dan heb je ook wat.

Temperature Monitor/HWMonitor

Deze tool voor macOS mag dan wel een paar jaar niet meer bijgewerkt worden, het wordt nog wel ondersteund. Temperature Monitor/HWMonitor is een programma waar Apple geen fan van is. Na 14 jaar ontwikkeling heeft de groep de handdoek in de ring gegooid nadat Apple moeilijk begon te doen over toegang tot bepaalde systeemonderdelen.

De software kan nog wel worden gedownload maar your mileage may vary.

CPUID/HWMonitor

Je zou CPIUD's HWMonitor kunnen zien als de Windows-tegenhanger van de eerder genoemde macOS-tool. Hiermee kan je verschillende sensoren uitlezen en zo achter de temperatuur, voltages en fanspeed komen. Met de gratis versie kan al een hele hoop, maar als je het allemaal te weinig vindt, kan je gaan voor HWMonitor Pro.

Core Temp

De snelste en eenvoudigste manier om je CPU-temp te controleren is met de toepasselijke naam Core Temp. Let wel op tijdens de installatie! Zoals veel gratis programma's, probeert het bloatware te installeren, tenzij je tijdens de installatie enkele vakjes uitvinkt.

Ook deze tool meet de temperatuur van je CPU en leest data uit van andere sensore in je pc. Als je nog meer details wilt, klik dan op de Toon verborgen pictogrammen knop in het systeemvak aan de rechterkant van de Windows taakbalk. Je ziet een temperatuurlijst voor elke afzonderlijke CPU-core.

In het menu Instellingen van Core Temp kan je precies aanpassen wat je in het systeemvak ziet en hoe je het ziet, maar de standaardconfiguratie maakt het doodsimpel om te zien of je CPU oververhit is of werkt zoals verwacht.

HWiNFO

HWInfo is een diepgaande systeemmonitoringtool die veel details geeft over elk onderdeel van de hardware van je PC. Als je ervoor kiest om het in sensor-only modus uit te voeren, scroll je naar de CPU sectie - de speciale sectie, niet het CPU temperatuur gedeelte van het moederbord - om de huidige temperaturen en andere uitgebreide details te onthullen.





Cam van NZXT

CAM is een andere populaire optie met een gevarieerde set van vaardigheden. De strakke interface is makkelijker te lezen in een oogopslag dan die van de meeste andere monitoring tools, en het programma toont allerlei nuttige informatie over de CPU, grafische kaart, geheugen en opslag. Cam bevat ook een in-game FPS overlay en overkloktools, naast andere functies. Je kunt de mobiele apps van NZXT Cam gebruiken om je software in de gaten te houden wanneer je niet op achter je pc zit.

Open Hardware Monitor en Speedfan

Open Hardware Monitor en SpeedFan zijn andere bekende monitoringtools die systeeminformatie kunnen volgen. U heeft opties! Maar om eenvoudigweg de CPU-temperaturen van uw computer te controleren, is de eenvoudige focus van Core Temp niet te verslaan.

...en als je het ECHT in de hand wilt houden...

..Dan kun je altijd een USB-thermometer in je kast ophangen. Je kunt ze krijgen in alle vormen en maten. Het model dat hieronder is afgebeeld (De USB thermometer van Quality Thermistor) is uiterst accuraat met een foutmarge van slechts 0,1 graad Celsius. De meegeleverde software kun je instellen om alarmen af te geven op het moment dat de temperatuur te hoog of juist te laag wordt. Je kunt ook van tevoren vaststellen of dat witbiertje voor je neus wel verkoelend genoeg zal zijn (dan wel even je laptop openklappen op het terras).