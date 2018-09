9 weetjes over illegale Windows-kopieën

Het wordt lastiger om nog een illegale versie van Windows te hanteren. Bij Windows 10 is het nog wel steeds mogelijk, maar een gekraakte versie ontvangt geen updates en is binnen de kortste keren zeer onveilig. Maar de meestgebruikte Windows-versie is in tegenstelling tot wat Microsoft hoopte nog altijd niet Windows 10, maar de versie van twee edities eerder: Windows 7. En niet alleen in Azië, waar OS-piraterij nog hoogtij voert, maar ook in Europa is Windows 7 de grootste versie.

Interessant in dat opzicht is dat Windows 7 nog maar zestien maanden ondersteuning te gaan heeft en daarna geen (beveiligings)updates meer ontvangt. Wie dacht dat de aanwezigheid van Windows XP een probleem was toen de ondersteuning werd beëindigd, kan zich de borst natmaken voor een grotere uitdaging met de onvermijdelijke migratie naar Windows 10 (of wellicht een non-Windows besturingsysteem). Tijd voor enkele weetjes omtrent illegale Windows-kopieën.

1. Softwarepiraterij ook in Nederland groot

Uit cijfers van anti-piraterijorganisatie BSA bleek al eens dat 25 procent van de software in gebruik bij Nederlandse bedrijven en consumenten illegaal draait. Dat gaat niet alleen om besturingssystemen, maar ook om applicaties. Dat cijfer neemt de afgelopen jaren geleidelijk af, deels ook vanwege het steeds groter wordende aanbod van SaaS en webdiensten. BSA schatte het aantal ongelicentieerde software in Nederland juni 2018 op 22 procent - ver onder het wereldwijde gemiddelde overigens (PDF).

Lastiger is het te ontdekken om hoeveel Windows-installaties dat precies gaat. Microsoft zelf schatte in 2007 dat 22 procent van de Windows-installaties in Nederland illegaal is. Dat lijkt misschien nog weinig, maar daarbij moet worden aangetekend dat nieuwe desktops en laptops kant-en-klaar worden verkocht met een legaal geïnstalleerde Windows-versie erop. Los downloaden doet slechts een kleine groep. Wereldwijd zou volgens de BSA circa 35 procent van alle Windows-licenties illegaal zijn.