7 geweldige apps voor het opnemen van gesprekken

Laat het duidelijk zijn: er is absoluut geen gebrek aan apps die je kunt gebruiken om vergaderingen en interviews op te nemen. Pio Smart Recorder (iOS) is een bijzonder geval, omdat je hiermee belangrijke onderdelen van opnamen kunt bookmarken.

Stel bijvoorbeeld dat je een conference call opneemt en de presentator bla-bla't over allerlei zaken die niet interessant zijn. Juist op het moment dat hij wel zinnige dingen begint te zeggen, druk je op het scherm van je iPhone om dit moment te markeren. Na vijf minuten vervalt hij weer in nietszeggende bla-bla, dus druk je opnieuw op het scherm om de bookmark af te ronden.

Bij het afluisteren begint Pio met de interessante stukken in plaats van dat het je de hele sessie forceert af te luisteren. Je kunt Pio gebruiken om afgeronde opnamen naar Dropbox of Google Drive te versturen (daarvoor moet je een in-app aankoop van 99 cent doen). De stukken die je tot bookmark hebt bestempeld, worden als individuele .m4a-bestanden opgeslagen, al is er ook een volledige opname beschikbaar. Opnamen kunnen daarnaast worden gecategoriseerd via projectmappen. Standaard zijn hier drie van, maar voor 99 cent (ook in-app) heb je een onbeperkt aantal tot je beschikking.

Conclusie: als je veel audio opneemt, kan Pio je veel tijd en frustratie besparen.