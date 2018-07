6 geweldige Google Keep features die je niet gebruikt

Google Keep is niet standaard (voor)geïnstalleerd op de gemiddelde Android smartphone en dat is erg jammer. Ook veel bedrijven die gebruik maken van de Google cloud willen deze app nog wel eens over het hoofd zien. Het is een van de bruikbaarste apps die je maar kan vinden. In de eerste oogopslag lijkt de app op een simpele, doch stijlvolle notitie-app, eentje die het niet zou kunnen winnen van bijvoorbeeld Evernote. Maar als je wat dieper graaft zie je dat deze app naadloos integreert met verschillende andere Google diensten waardoor je makkelijker dingen voor elkaar krijgt. Wij bekijken vijf manieren waarmee je de kracht van deze app kan ontketenen.

Stem gestuurde (boodschappen)lijst

Keep is een geweldige applicatie voor het maken van lijsten, bijvoorbeeld, een boodschappenlijst. Als je een van je lijsten ook daadwerkelijk de titel: "shopping list" meegeeft kan je nieuwe items toevoegen zonder de app te openen. Het enige dat je hoeft te doen is gebruik maken van Google voice search door op het microfoontje te tikken in de zoekbalk en je opdracht te beginnen met "OK Google".

Zeg: "add to shopping list" en je krijgt een mooie Google Now-kaart die netjes een lijstje maakt van alle items die je dan noemt. Als je klaar bent zeg je: "finished" of "that's it" en je boodschappenlijst wordt netjes afgesloten. Je kan ook aparte items toevoegen aan je lijst door: "add [item] to my shopping list" te zeggen. Het is een zeer goed werkende feature.

Hoewel Google Assistant sinds kort ook in het Nederlands werkt, lukte het ons nog niet om automatisch de shopping list te openen met Nederlandse commando's, zelfs als wij onze lijst "boodschappenlijst" noemde opende de assistent liever de webbrowser met informatie over boodschappenlijsten. Deze feature zal je dus nog even in het Engels moeten gebruiken.





