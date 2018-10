8 klassieke games voor in de terminal

Uit de terminal in Linux of macOS kun je leuke extraatjes halen. Zo is menig klassieke game beschikbaar in de terminal, bijvoorbeeld als onderdeel van BSD Games waar we zo als eerste even het nog altijd intrigerende Star Trek van behandelen. We kijken naar een paar titels die je in een terminalsessie op een Linux-distributie kunt spelen. Er zijn er vele tientallen, dus dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Games die een Multi-User Dungeon-client (MUD) hanteren of andere applicatie starten, hebben we niet meegenomen en we houden het bij spellen die je 'puur' in de terminal speelt. Ook gaan we hier voor het gemak uit van Debian (Ubuntu) en diens APT-packages, maar je kunt ze ook via bijvoorbeeld RPM-packages (yum/dnf) bemachtigen.

Je kunt ze tegenwoordig ook op Windows 10 spelen, met ingebakken Linux-subsysteen WSL, waarin we een paar van deze games tussendoor hebben gespeeld de afgelopen dagen met een Ubuntu-image. We kijken in dit artikel onder meer naar klassiekers als Colossal Cave Adventure, NetHack en persoonlijke favoriet 2048.c. Om op te warmen beginnen we met een heel simpel spelletje:

1. robotfindskitten

De game robotfindskitten is eigenlijk niet eens een spel te noemen, het is meer een zoekplaatje om je even te vermaken, bijvoorbeeld als op de achtergrond een installatie wordt uitgevoerd waar je af en toe op een prompt moet reageren. In robotfindskitten ben je een robot die wordt weergegeven met # en je moet een veld met tekens aflopen om te zien waar je vermiste katje zich bevindt.