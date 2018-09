Gefeliciteerd met je 20e verjaardag, Google! Een terugblik

Google bestaat alweer twintig jaar en viert dat door gebruikers een kijkje te geven in het originele kantoor, waar het allemaal begon. Dit kan in de vorm van een oude video die op YouTube is geplaatst, maar het bedrijf geeft je ook de mogelijkheid om via Streetview rond te lopen in de garage van Susan Wojocicki in Californië, Google's eerste kantoor. Hiervoor moest het team de garage weer helemaal inrichten zoals deze er in die tijd uit zag. In deze blogpost wordt uitgelegd hoe zij dat hebben gedaan.





Uiteraard kon een Doodle niet uitblijven en deze stond helemaal in het teken van populaire zoekopdrachten die door de jaren heen zijn gemaakt.





Op deze site neemt Google je op een iets gedetailleerdere manier mee door de tijd en de populaire zoekopdrachten die door de jaren heen zijn gegeven.

Naast alle trips down memory lane en easter eggs die Google op verschillende pagina's laat zien of bespreekt, hebben wij onze eigen verzameling feitjes en weetjes van dit bedrijf op een rijtje gezet.