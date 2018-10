13 manieren om Steam gereed te maken voor de wintersale

Het is inmiddels lang en breed bekend dat Steam de grootste portal is om games aan te schaffen en te spelen. Dit is echter slechts het topje van de ijsberg. De client zit vol met 'verstopte' features die je pc (gaming)-ervaring verbeteren. Nu de halloween sale is losgebarsten en de winter sale voor de deur staat is het dus handig je Steam library te optimaliseren en deze features te gebruiken:

Non-Steam games toevoegen aan je bibliotheek

Hoewel Steam de grootste speler is op pc-gaming-gebied, is het nog steeds mogelijk games via andere bronnen binnen te halen. Games van Electronic Arts kunnen/moeten soms via Origin worden binnen gehaald en ook Blizzard heeft z'n eigen games portaal. Daarnaast haal je misschien DRM-vrije games binnen via GOG of Humble bundle of heb je nog oude games liggen. Steam geeft je de mogelijkheid deze games toe te voegen aan je bibliotheek.

Deze games worden uiteraard niet onderhouden of bijgewerkt door Steam en je savegames zullen niet worden opgeslagen in de Steam cloud. Het voordeel van deze functie is dat het spelen van de game wordt opgenomen in je statistieken en dat je vrienden kunnen zien welke non-steam-game jij aan het spelen bent. Daarnaast kan je heel makkelijk in-game screenshots maken en de in-game chatfunctionaliteit gebruiken.

Deze feature kan worden aangezet door naar Games > Add a Non-Steam Game to My Library te navigeren en via deze optie de desbetreffende game of applicatie te selecteren. Als je je nieuwe toevoeging een eigen plaatje wilt geven kan je deze toevoegen door met de rechtermuisknop op je toegevoegde applicatie te klikken en de optie Set Custom Image te selecteren. Op Reddit is een topic aangemaakt waar fans allerlei mooie afbeeldingen hebben gemaakt voor Non-Steam games en ook op de Steam Banners website en Deviant Art valt meer dan genoeg te vinden.