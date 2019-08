5 geniale gratis FTP-tools: FTP Clients & Servers

We weten het, het FTP-protocol is op z'n retour en er zijn meer dan genoeg manieren om data (versleuteld) het web op te slingeren. Toch wordt het vaker gebruikt dan je denkt en komt het nog wel eens voor dat je een website of server tegen komt die z'n bestanden op deze manier aanbiedt.

Daarom kijken we naar alternatieven zodat mensen die nog te maken hebben met het protocol toch nog aan de slag kunnen zonder meteen de portemonnee open te moeten trekken. Je moet toch wat nu Google de feature uit Chrome haalt.

Filezilla Client

FileZilla Client is in alle opzichten een van de bekendste en betrouwbaarste FTP-programma's. Hiermee kun je meerdere FTP-serververbindingen tegelijkertijd maken en gebruiken. Je kunt alle serververbindingen in FileZilla Client opslaan en configureren.

FileZilla Client heeft een venster dat uit twee delen bestaat, dat we kennen van verschillende file managers: links de inhoud van jouw pc, rechts de inhoud van de FTP-server. Gegevens kopieer je gemakkelijk tussen twee mappen met Drag&Drop. De statusregel van FileZilla Client informeert je of de gegevensoverdracht foutloos is verlopen.

FileZilla Client ondersteunt ook SSL-beveiligde verbindingen en SFTP. FileZilla Client is er voor Windows, MacOS en Linux. Wie FileZilla Client onder Linux gebruikt, kan beter het pakketbeheer van de Linux-distributie gebruiken om het FTP-programma te installeren. Daarbij kan het voorkomen dat via pakketbeheer niet altijd actueelste versie van FileZilla Client wordt aangeboden.

Er is ook een portable versie van FileZilla. Deze hoef je bij Windows niet te installeren, maar kun je direct gebruiken. Eventueel kun je FileZilla Portable ook met een USB-stick starten, zo heb je jouw eigen persoonlijke FTP-Client altijd bij je.

FileZilla Server

Als je zelf downloadgegevens wilt aanbieden via FTP is FileZilla Server een interessant alternatief. Je kunt bij FileZilla Server gebruikers en groepen met downloadrechten vastleggen. De gratis FileZilla Server is er onder andere voor Windows Vista, 7, 8, 8.1 en 10. In tegenstelling tot FileZilla Client is FileZilla Server alleen beschikbaar voor Windows. Voor Linux is er alsnog een groot aanbod aan FTP-servers in je pakketbeheer.

FireFTP

Gebruikers die hun Firefox willen uitbreiden met een compleet service pakket dat voor bijna ieder doeleinde dient, kunnen Firefox ook uitbreiden met de functie van een FTP-Clients. Met de uitbreiding FireFTP.

FireFTP opent na de installatie het bekende tweedelige venster van FTP-Clients in de browser. Het Nederlandstalige FireFTP is beschikbaar voor Windows Vista, Windows 8.1 en Windows 10, maar ook voor Mac OS X en Linux. Voor de installatie van Addons start je het bestand met een dubbelklik en open deze vervolgens met Firefox.

Na de installatie vind je FireFTP onder 'Extra > Webontwikkelaar'. Bovendien kun je een toolbar-knop instellen.

WinSCP

WinSCP is een zeer veelzijdige FTP-client die veel meer kan dan het downloaden van bestanden via de oude client. Het ondersteunt verschillende transfermodi, heeft een command line interface, scripting en task automation, port forwarding (connection tunneling), workspaces, bestandsversleuteling en de software kan portable gebruikt worden.

De software is alleen voor Windows, maar dat mag de pret niet drukken.

Cyberduck

Deze zeer makkelijke FTP-client is zowel beschikbaar voor Windows als macOS en is, net als de andere clients in deze lijst gratis. De software zier er goed uit en je kan duidelijk zien dat de makers zich hebben laten inspireren door macOS.

Cyberduck kan overweg met verschillende clouddiensten als Dropbox, Azure, OneDrive, Google Drive, Amazon S3 en uiteraard FTP en SFTP.