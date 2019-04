11 Chrome-extensies die je productiever maken in Gmail

Attachment Icons for Gmail

Voordat Gmail een nieuw ontwerp kreeg, werden alle e-mailbijlagen met een eenvoudig paperclip icoontje in de inbox listing weergegeven. Nu wordt elke bijlage weergegeven als een pictogram met een begingedeelte van de bestandsnaam. Dit pictogram staat onder de onderwerpregel van de e-mail en het ontwerp ervan geeft weer wat het bijgevoegde bestand is (een PDF bijvoorbeeld) zodat je weet wat je krijgt voordat je erop klikt.

Maar dit verbeterde pictogram verschijnt alleen wanneer de "Display density" van de hoofdpagina is ingesteld op "Default". Als je het op "Comfortable" of "Compact" instelt (zodat je meer onderwerptitels in één keer op de hoofdpagina kunt zien), dan worden je e-mails met bijlagen aangeduid met het eenvoudige paperclipsymbool.

Attachment Icons for Gmail verandert het paperclippictogram dat in de weergavemodi "Comfortable" en "Compact" verschijnt in een pictogram dat representatiever is voor het bijgevoegde bestand. Dus als de bijlage een PDF is, wordt het pictogram een PDF-documentsymbool. Bijlagepictogrammen wijzen ook unieke pictogrammen toe aan andere bestandstypen, zoals media (beeld, geluid, video) en Microsoft Office-documenten (Excel, PowerPoint, Word).

De Gmelius-extensie doet inderdaad hetzelfde, en nog veel meer. Maar als je een eenvoudige manier wilt om bijlagetypes in elke weergavemodus te identificeren en je bent niet op zoek naar een alles-in-een-extensie, probeer dan de Attachment Icons for Gmail.

Boomerang for Gmail

Boomerang for Gmail biedt functies voor het volgen van e-mail, waaronder het lezen van ontvangstbewijzen, het volgen van reacties, het volgen van herinneringen en het volgen van klikken. Maar waar de extensie echt in het oog springt, is de controle over de tijd die het je geeft over de e-mails die je verstuurt en ontvangt.

Boomerang voegt een grote rode "Send Later"-knop toe aan de werkbalk van Gmail. Door erop te klikken wordt een paneel geopend waarin je een dag en tijd kunt instellen waarop je wilt dat de e-mail wordt verzonden. De extensie heeft ook een "deze e-mail nu verwerpen en later terug te sturen naar mij" functie die vergelijkbaar is met Gmail's Snooze functie, toegevoegd in de recente redesign. En Boomerang's Inbox Pause functie voorkomt dat nieuwe e-mail niet op de door jou aangegeven tijdstippen in je inbox aankomt, zodat je je op je werk kunt concentreren.

Een andere functie die je misschien wel (of niet) nuttig vindt, is Respondable, een digitale assistent die AI gebruikt om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat je e-mail een antwoord krijgt en suggesties doet voor het verbeteren van je tekst.

Met Boomerang kan je de bovenstaande functies gratis gebruiken voor maximaal 10 e-mails per maand. Vanaf $5 per maand kan je deze functies gebruiken met een onbeperkt aantal e-mails.

Actions for Gmail

Je tijd is kostbaar, waarom zou je Gmail niet efficiënter benutten door met Actions for Gmail extra knoppen toe te voegen aan je berichten? Deze extensie zorgt ervoor dat je direct vanaf de onderwerpregel mail kan archiveren, markeren als spam, als gelezen markeren of verwijderen. Je hoeft de mailtjes niet eens meer te openen.

Gmelius

Deze extensie maakt van Gmail, Gmail on steroids. Gmelius laat je veel kleine dingen tweaken aan de Gmail-interface. Je kan bijvoorbeeld instellen dat Cc of Bcc altijd zichtbaar zijn of toegevoegde afbeeldingen automatisch laten verkleinen. Ook kan je de standaard-iconen wijzigen en mailheaders highlighten als je er met je muiscursor overheen gaat.

Daarnaast heeft deze extensie ook e-mailsjablonen, de mogelijkheid te plannen wanneer mailtjes de deur uit gaan en de optie om te controleren welke mensen nog niet hebben gereageerd op je mailtjes. Deze extensie kan gratis gebruikt worden, maar voor sommige functies zal je een abonnement moeten afsluiten.

PixelBlock of Ugly Email

Heb je liever niet dat mensen je tracken via je mail? Ook daar zijn handige extensies voor: PixelBlock of Ugly Email kunnen alle tracking-functies in ontvangen mailtjes blokkeren en voorkomen dat de degene die de mail verstuurd heeft daar geen melding van krijgt.

Pixelblock laat je weten of een bericht een tracker bevat als je deze hebt geopend. Er verschijnt een rood icoontje van een oog met een streep erdoor. Als je daarop klikt, krijg je te zien welke trackers er zijn gebruikt.

Ugly Email laat je direct op de hoofdpagina zien welke berichten een tracker bevatten. Dat wordt gedaan met een icoontje van een zwart oog. Je hoeft de berichten dus niet te openen. Als je met je muiscursor over het icoontje hangt, krijg je direct te zien van welke tracker er gebruik wordt gemaakt.

Welke is beter? De verschillen zijn te klein om daar een zinnige uitspraak over te doen, het is een kwestie van smaak.

Links: PixelBlock Rechts: Ugly Email

Mailtrack

En nu we het toch over het tracken van e-mails hebben, er zijn verschillende extensies die je daarmee kunnen helpen. Je kan dan bijhouden of een bericht ook daadwerkelijk geopend is door de ontvanger. Mailtrack is een van de populairste extensies op dat gebied. Waarschijnlijk omdat deze extensie je oneindig veel mailtjes kan laten tracken. Dat kan Gmelius overigens ook, maar Mailtrack is wat compacter. Als je al die andere functies niet nodig hebt, is deze extensie een goede keuze.

Mailtrack heeft, in tegenstelling tot Gmelius en andere trackers geen mogelijkheid om mailtjes op een ander tijdstip te versturen. Wil je geavanceerdere tracking-functies (kijken waarop precies geklikt wordt in je mail of herinneringen sturen als de ontvanger z'n mail nog niet heeft geopend), dan zal je een abonnement moeten afsluiten.

Dittach

Heb je ooit wel eens moeten zoeken naar een bestand dat je als bijlage in een e-mail hebt gekregen? Vast wel. Dittach helpt je uit de brand. De extensie voegt een kolom toe aan de rechterkant van de Gmail hoofdpagina en geeft thumbnails weer van al je e-mail bijlagen. De nieuwste staan bovenaan. Gebruik de zoekfunctie om direct de juiste bestanden te vinden. Dittach kan je opgeslagen bijlagen ook categoriseren op documenten, filmpjes, muziek, anderen, PDF-bestanden en foto's zodat je nog makkelijker kan zien wat je allemaal hebt en waar je moet kijken.

Als je op de thumbnail klikt, wordt er een grotere preview van de bijlage geopend die je kan verwijderen, downloaden of delen. Uiteraard kan je ook de e-mail, waar de bijlage bijhoort openen. Als je de bijlage verwijdert, blijft de e-mail nog wel gewoon bestaan. Die zal je dus apart moeten verwijderen.

Send from Gmail

Als je normaal gesproken op een e-mail adres klikt, wordt de standaard e-mail-client geopend en zal je moeten switchen (en copy-pasten) tussen je webbrowser en je mailprogramma moeten switchen voordat je begint te typen met je bericht. Send from Gmail bespaart je een hoop tijd en toetsaanslagen door dit proces te versnellen.

Zodra deze extensie is toegevoegd, wordt er een Gmail compose-scherm geopend in je browser als je op een mailadres klikt op een webpagina. Daarnaast voegt de extensie ook een knop toe aan je Chrome toolbar die je direct een nieuw bericht laat maken als je er op klikt. De titel van de webpagina waar je op dat moment zit wordt gebruikt als onderwerp en de geselecteerde paginacontent als bericht.

Checker Plus for Gmail

Het open houden van je Gmail inbox in een aparte app of tab terwijl je werkt is vragen om problemen. Het zal je vaker afleiden dan je zou willen en ervoor zorgen dat je je mail vaker checkt dan nodig.

Checker Plus for Gmail zorgt ervoor dat je gefocust blijft zonder dat je een urgent mailtje mist. De extensie voegt pop-up notificaties toe die je direct melden als er een bericht binnen komt. Er verschijnt ook een drop-down-venster die je inbox in een chat-style interface weergeeft met alle kleurcoderingen en contactfoto's. Je kan er zelfs voor zorgen dat de extensie je berichten hardop voorleest als je met andere dingen bezig bent.

Deze extensie is gratis te gebruiken, maar als je doneert, krijg je extra features.

Inbox When Ready

Voor sommige mensen zijn zelfs e-mail-notificaties te afleidend, in deze gevallen is een strengere controle op je mailbox handig. Het idee achter Inbox When Ready is dat je je mail maar een of twee keer per dag bekijkt. De rest van de tijd is deze uit het zicht. Deze extensie verstopt je mailbox maar geeft je nog wel de mogelijkheid nieuwe berichten te sturen en je archief te doorzoeken, je wordt alleen niet afgeleid door alle andere nieuwe berichten die nog op je staan te wachten. Als je gereed bent kan je op de "Show Inbox"-knop klikken en meteen aan de slag.

Uiteraard komt deze extensie pas echt goed tot z'n recht als je zelf gedisciplineerd bent. Gelukkig kan je een inbox lockout-schema instellen waardoor je je mail voor een bepaalde tijd niet kan gebruiken. De bouwer van deze extensie legt ook uit hoe je urgente mailfilters in kan stellen. Hierdoor weet je zeker dat je de écht belangrijke mailtjes niet mist en leer je je mailgedrag beter te begrijpen.

KeyRocket for Gmail

Het gebruiken van sneltoetsen is altijd efficiënter dan muizen door menu's, helaas zijn er maar weinig mensen die de tijd nemen om toetscombinaties te leren. Als jij een van deze personen bent, geen nood, KeyRocket for Gmail helpt je uit de brand.

Deze gratis extensie houdt je acties bij en laat je via een pop-up melding weten welke sneltoetsen je kan gebruiken om je huidige handeling te versnellen. Zo kan je in korte tijd meester worden van het toetsenbord. Mocht je dit nou een handige extensie vinden en op deze manier ook toetscombinaties voor andere applicaties willen leren, dan kan je voor 135 dollar per jaar ook andere apps gebruiken met deze software waaronder Outlook, Excel en Word.