De beste MicroSD-kaarten van 2019

Samsung Evo Plus

De Evo Plus is nu het instapmodel, waarbij de Pro Plus en Pro Endurance duurder zijn.

We hebben de 128GB kaart getest, maar hij is ook verkrijgbaar in een capaciteit van 32GB/64GB/256GB.

Op de verpakking staat "Schrijfsnelheid tot 90 MB/s" en we zagen een sequentiële schrijfsnelheid van 84,3 MB/s, dus het is niet ver van de claim. De leessnelheden lagen niet helemaal in de buurt van de 100 MB/s claim, maar met 88,3 MB/s zal je niet teleurgesteld zijn gezien de prijs van de Evo Plus.

Voor het gebruik van telefoon en tablet, ben je meer geïnteresseerd in 4KB prestaties, en hier blinkt de Evo in uit: het scoorde 10,5 MB/s bij het lezen en 4,7 MB/s bij het schrijven.

Dit maakt het een van de beste keuzes in het algemeen, vooral als je het kaartje in een telefoon steekt die in staat is om 4K video op te nemen.

SanDisk Extreme Plus

De Extreme Plus is SanDisk's paradepaardje van microSD-kaarten en stelt zeker niet teleur. Het beweert tot 95MB/s te lezen en 90MB/s te schrijven. Hij heeft zowel een A1- als een V30-classificatie.

We waren onder de indruk toen we snelheden hoger dan dan 87MB/s en 85MB/s zagen schrijven voor lezen en schrijven in CrystalDiskMark. In feite ging het zelfs nog sneller in de short queue depth test, met 92MB/s voor lezen en bijna 88MB/s voor schrijven.

Dat maakt het een uitstekende keuze voor het opnemen van video in 4K drones en actiecamera's, of burst fotografie in een DSLR. Het is ook een prima kaartje voor telefoons en tablets dankzij de sterke 4KB prestaties van 9,3 MB/s bij het lezen en 4 MB/s bij het schrijven van deze kleine bestanden.

Het is een fantastische microSD-kaart, prijziger dan gemiddeld, maar dan krijg je dan ook een hele hoop voor terug. Als een hoge schrijfsnelheid zeer belangrijk voor je is, dan is dit de kaart om voor te gaan.

SanDisk Ultra

Als je geen zin hebt om voor SanDisk's topkaarten te gaan, biedt het Ultra assortiment ook solide prestaties voor veel lagere prijzen per GB - samen met de optie om uit te breiden tot een ruime 256GB.

In onze CrystalDiskMark testen is het erin geslaagd sequentiële leessnelheden van 89MB/s - slechts ietsjes minder dan de 95MB/s SanDisk claims - hoewel de schrijfsnelheden een meer bescheidendere 27MB/s waren. Dat is prima voor het opnemen van full HD-video, maar is iets minder dan wat je nodig hebt voor 4K-video-opnamen van hoge kwaliteit.

Als je de kaart in een telefoon of tablet (of een Nintendo Switch) wilt gebruiken, zal je je waarschijnlijk meer zorgen maken over de 4KB snelheden, en dit is waar de SanDisk Ultra indrukwekkender is, met een leessnelheid van 9,4MB/s en een schrijfsnelheid van 2,4MB/s. Dat is niet de beste snelheden uit onze tests, maar het is beter dan de meeste en zeer solide prestaties voor een kaart van deze prijs.

Integral

Veel moderne telefoons hebben een microSD-slot waarmee je tot 2TB aan opslagruimte kunt toevoegen. Echter, dat is academisch aangezien de grootste kaarten tot nu toe beperkt zijn tot 1 TB in capaciteit.

Integral is een van de weinige fabrikanten die grotere kaartjes aanbiedt. De gemiddelde concurrent komt niet verder dan 256 of 512 GB, maar Integral heeft 1 TB grote kaartjes in het assortiment. Deze kaart is echter niet alleen voor telefoon- of tablet-gebruikers. Ideaal als je een Nintendo Switch hebt en een hele bibliotheek aan spellen wilt installeren.

Als je een grote kaart wilt voor het opnemen van HD-video op een actiecamera of drone, dan kan je die taak ook gemakkelijk uitvoeren. Het is vooral goed voor een bewakingscamera die continu op microSD opneemt.

Wat hij niet kan, is 4K-opname: hij is geclassificeerd als V10, de laagste van de nieuwe video-opnamestandaarden. In onze tests hebben we vastgesteld dat het een aanhoudende schrijfsnelheid van 19,3 MB/s haalt. Dat is echter genoeg voor een Full HD 1920x1080 resolutie.

De leessnelheden zijn veel hoger met 83,6 MB/s - iets minder dan de 85 MB/s claim.

Voor gebruik in telefoons en tablets, moet je je meer zorgen maken over de 4kb-prestaties. Hier weet Integral indrukwekkende cijfers te halen met 7,3 MB / s voor het lezen en 1,7 MB / s voor het schrijven.

Wanneer je de kosten per GB berekent, is het niet zo goedkoop als je zou kunnen hopen (hoewel de kleinere capaciteit kaarten een stuk betaalbaarder zijn), maar als je zoveel opslagruimte nodig hebt, is het momenteel je enige optie.

Toshiba M203

Op het eerste gezicht is de Toshiba M203 een van de beste microSD-kaarten die er zijn met alles erop en eraan. De kaart is waterbestendig, schokbestendig en is verkrijgbaar in vijf verschillende capaciteiten: 16-256GB en nog betaalbaar ook. Dus als je op zoek bent naar waar voor je geld dan heb je het gevonden. Sommige van de andere capaciteiten zijn nog goedkoper per GB.

De M203 is ook klasse 10/UHS 1 dus biedt snelheden tot 100MB/s voor zowel camera's als telefoons. In onze tests vonden we de M203 de snelste kaart met maar liefst 99,6 MB/s.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De kaart heeft geen hoge sequentiële schrijfsnelheden, slechts 17,7 MB/s, maar dit is de reden waarom de kaart goedkoper is.

Dit betekent dat het alleen snel genoeg is voor Full HD (1080p) video-opname, dus als je 4K nodig hebt, kijk dan naar de Toshiba Exceria M302, die slechts een tientje duurder is dan de 256GB modellen.

Hoewel deze kaart is gemaakt voor telefoons zijn de 4KB prestaties is niet zo goed als die van de concurrentie met een leessnelheid van 8,6 MB / s. Dat is op zich niet zo slecht, maar 0.7MB/s schrijfsnelheid is traag, bijna de langzaamste van alle kaarten uit deze test.

Verbatim Pro+

De Pro+ is een UHS-I klasse 3 microSDXC-kaart die beweert tot 90MB/s te lezen en tot 80MB/s te schrijven. Het wordt geleverd met een adapter die het verandert in een full-size SD-kaart.

Uit onze tests is gebleken dat onze 64GB-kaart niet aan deze cijfers voldeed, met een maximale snelheid van 67MB/s voor sequentieel lezen en slechts 44MB/s voor het schrijven. Niet de langzaamste in ieder geval, maar sommige van zijn rivalen (de SanDisk Extreme Plus) kwamen veel dichter in de buurt van vergelijkbare geclaimde snelheden.

Het is perfect geschikt voor Full HD-opname, en is ook snel genoeg voor 4K - maar andere kaarten zijn beduidend sneller.

Voor tablet of telefoon gebruik is het een middenmoter, de kaart haalt bijna 12MB / s bij het lezen van 4KB bestanden - een fatsoenlijke snelheid, maar minder dan 1MB / s bij het schrijven van zulke bestanden.

Transcend Ultimate

Transcend's Ultimate assortiment biedt goede prestaties en een levenslange garantie, en maakt ook gebruik van MLC technologie.

Het goede nieuws is dat het bijna overeenkwam met de SanDisk Extreme Plus voor sequentiële lees- en schrijfsnelheden: 85,8MB/s en 82,8MB/s respectievelijk.

De kaart viel echter een beetje tegen in de 4KB tests, met een gemiddelde snelheid van 8MB/s bij het lezen en 1,5MB/s bij het schrijven. Dat is sneller dan gemiddeld, maar de goedkopere kaartjes als de Samsung Evo presteren beter dan de Samsung Evo voor telefoon en tablet gebruik.

De Transcend Ultimate is eigenlijk alleen een verstandige keuze als je de hoogste schrijfsnelheden nodig hebt voor hoge bitrate 4K opname, waar het bijna overeenkomt met de SanDisk kaart, maar tegen een lagere prijs.

PNY Turbo performance

PNY's Turbo Performance microSD-kaart is ontworpen voor 4K actiecamera's (of drones) met een geclaimde snelheid van 90MB/s, hoewel, zoals we tijdens onze tests hebben ontdekt, dit verwijst naar leessnelheden in plaats van schrijfsnelheden.

Met CrystalDiskMark zagen we redelijk goede resultaten met 90,4MB/s leessnelheden en 62,2MB/s schrijfsnelheden. Dit laatste is meer dan genoeg voor het opnemen van 4K in consumentencamera's, maar het is niet de snelste kaart die we hebben gezien.

Maar hoe zit het met het gebruik in smartphones en tablets? Met een focus op actiecamera's is het niet verwonderlijk dat de willekeurige 4KB prestaties niet de beste waren met leessnelheden van 7,1MB/s en schrijfsnelheden van slechts 0,6MB/s. Dus koop deze kaart niet als je veel data gaat overzetten van je actiecamera naar je smartphone.

