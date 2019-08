Zo haal je je harde schijf écht leeg

Als je je oude harde schijven (HDD's) of SSD's (Solid State Drives) aan het weggooien bent, dan wil je er zeker van zijn dat alle gegevens op de harde schijven zijn verwijderd voordat je ze verkoopt / doorgeeft / weggooit. Je wil niet dat iemand je persoonlijke informatie of andere gegevens in handen krijgt die hij/zij kan gebruiken om je problemen te bezorgen.

Gewoon op de Delete-toets drukken na het selecteren van bestanden in Explorer is niet goed genoeg en je schijf formatteren helpt ook niet, die bestanden kunnen eenvoudig worden hersteld met vrije software.

Maar we gaan laten zien dat je de gegevens veilig van je schijf moest wissen zodat ze voorgoed verdwenen zijn.

Hoe kan ik mijn gegevens permanent van de harde schijf verwijderen?

Er zijn drie belangrijke manieren om dit te doen. Gebruik software, hardware of een grote hamer. Serieus, een snelle manier om gegevens onherstelbaar te maken is het fysiek vernietigen van een harde schijf.

De softwaremethode kost de meeste tijd en werkt niet op een defecte schijf, maar het kan ook gratis en effectief zijn, en het betekent dat de schijf achteraf kan worden hergebruikt.

Gratis software voor het wissen van de harde schijf

Om software te gebruiken, navigeer je naar dban.org en downloadt je de gratis open-source datawissoftware die je daar vindt. De instructies leiden je door het proces, het is mooie software en eenvoudig te gebruiken. Wees heel voorzichtig en zorg ervoor dat je de juiste schijf leeghaalt, want je kunt de gegevens niet terughalen. Let op, deze software ondersteunt geen SSD's.

Harde schijf-wissers

De hardware-oplossing is zeer effectief en vereist geen computer. Echter, ze zijn vrij duur, dus zijn alleen een haalbare optie als je veel schijven moet wissen.

De StarTech hard drive eraser is een mooi stukje hardware die je kan helpen je schijf supersnel te legen, maar kost je wel ruim 200 euro.





De hamer en spijkermethode is voor degenen die echt zeker willen zijn en het fysieke bewijs van hun werk willen hebben. Zorg ervoor dat je de juiste veiligheidsuitrusting draagt.

Je moet de platters vernietigen, dus een hamer is misschien niet het juiste gereedschap om dat voor elkaar te krijgen. Wij geven de voorkeur aan een hoekslijpmachine.

En hoe zit het met SSD's?

Solid state drives (SSD's) zijn wat ingewikkelder als het gaat om het wissen van gegevens vanwege de manier waarop de gegevens worden opgeslagen.

De veiligste manier om dit te doen is om naar de website van de SSD-fabrikant te gaan en een hulpprogramma te downloaden dat je gewoonlijk vindt in de downloadsectie en hulpprogramma's.

Dit zal meestal alle gegevens overschrijven met nullen, en duurt een lange tijd.

Je kunt ook hier terugvallen op de fysieke vernietiging. Haal je trouwe hamer of hoekslijpmachine, en ga los (nogmaals, wees erg voorzichtig, doe het op een geschikte plaats, met behulp van veiligheidsuitrusting). Er zullen verschillende grote geheugenchips aan de binnenkant van je SSD zitten, dus afgezien van de botte kracht van hamerslagen, kun je er een spijker door slaan als je er zeker van wilt zijn dat niemand gegevens kan herstellen.