De smartphonemarkt in 2018 in keiharde cijfers

Beeld en onderzoek: Gartner

Wat opvalt is dat Apple volledig stil lijkt te staan. De iPhone markt lijkt zijn plafond te hebben bereikt. Of Apple's nieuwe strategie van duurdere apparaten een positief effect zal hebben op haar aandeel in de smartphonemarkt valt nog te bezien. Het zou ons niet verbazen als Apple in 2019 een lichte krimp zal laten zien ten opzichte van dit jaar.

Hoewel Samsung nog steeds heer en meester is in de smartphonemarkt verliest het veel terrein. Zoals gezegd niet aan Apple. De Zuid-Koreaanse tech fabrikant verliest terrein aan de betaalbare Chinese telefoons van Huawei en Xiaomi. Dit terwijl de Amerikaanse overheid haar personeel waarschuwt voor het gebruik van deze merken. Verder is het marktaandeel van Android nog steeds enorm. Er is een minuscule krimp van 0,2% terwijl IOS een kleine stijging laat zien van 0,4%.

Uit onderzoek van IDC blijkt dat ook, wanneer we kijken naar 'wearables', de Chinezen er met de buit vandoor gaan. Xiaomi is nu de marktleider met een stevige voorsprong op Apple van 8,4%. Dit terwijl Apple wel groei laat zien. Dit in tegenstelling tot Fitbit die juist marktaandeel moet inleveren. Huawei blijft vrijwel stil staan terwijl Samsung op een vijfde plek nog steeds stappen vooruit zet.

