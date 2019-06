RCS is de sms-vervanger die we 5 jaar geleden nodig hadden

Google heeft het helemaal gehad met het eeuwige wachten op RCS. Meer dan een jaar wachtte het bedrijf op providers die beloofden de opvolger van SMS uit te rollen naar klanten, maar het bleeft stil. Google heeft nu zelf besloten om berichten af te leveren met de features die SMS ontbeert, bijvoorbeeld grote bestandsoverdracht, leesbevestigingen, "aan het typen" meldingen en meer.

Oude features

Het bedrijf schakelt RCS in in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, meldt The Verge, als chatdienst voor Android-apparaten aldaar, ongeacht welke provider ze hebben. Het wordt de standaard van de Berichten-app (sms-app) in Android, dus als je een bericht stuurt naar een contact die RCS ondersteunt, zie je wanneer ze je bericht lezen en realtime of ze typen.

Zeggen dat het de hoogste tijd was, is nogal een understatement. Gebruikers van iPhones hebben al RCS-achtige ondersteuning sinds iOS 5 en third party OTT-leveranciers als WhatsApp en Signal gebruiken ook soortgelijke features. Google's huidige strategie is om providers simpelweg te passeren om Berichten dit ook te laten ondersteunen, zodat de app hetzelfde werkt als de concurrenten, maar dat lijkt rijkelijk laat.

Google rolt dit jaar de RCS-ondersteuning uit naar 'meer landen', maar het is niet duidelijk wanneer we aan de beurt zijn. Het is een vage belofte en je wordt erg sceptisch wanneer je je bedenkt dat Google een lange geschiedenis heeft qua het beloven van berichtendiensten en chat-apps die nergens heengaan. Nog een issue is dat RCS Chat, net als sms, specifiek gebonden is aan je telefoonnummer. Dat is oude technologie combineren met nieuwe en dat is nooit een goede zaak. Het betekent dat Google door een aantal hoepels moet springen om te bepalen of de ontvanger ook RCS Chat ingeschakeld heeft.

Gebrek aan encryptie

The Verge schrijft: "Omdat het geen centrale database kan gebruiken, stuurt Android Messages een query direct naar het andere toestel. Drew Rowny, productlead voor Messages, zegt dat als je een venster opent in Android Messages, het iedere andere persoon in die chat pint met een onzichtbaar bericht (ongeveer zoals een push-melding) om te vragen of RCS Chat wordt ondersteund en Android Messages reageert stilletjes 'ja' als dat zo is."

Google zegt dat dit de enige manier is om RCS Chat op app-niveau te laten werken, aangezien providers worden omzeild. Het is een slim mechanisme, maar het is een extra laag waar problemen mee kunnen ontstaan om RCS Chat plat te leggen. Bovendien roept dit vragen op over privacy en beveiliging, aangezien Google in feite voor deze ondersteuning een onversleuteld bericht verstuurt van jouw toestel naar dat van iemand anders, inclusief IMEI en telefoonnummers.

En dat is het grootste issue met RCS Chat: encryptie. Apple, Signals Open Whisper en WhatsApp bieden allemaal end-to-end encryptie als je een bericht verstuurt, maar Google doet hier geen beloftes over met RCS Chat. Toegegeven, sms is ook niet versleuteld, maar dit lijkt zo alleen maar het handhaven van de status quo qua beveiliging en dat geeft nou niet echt vertrouwen.

Meer apparaten, meer problemen

Google stelt dat het er alles aan doet om een oplossing te vinden voor gebruikers wat betreft encryptie, maar ook dat schept geen groot vertrouwen. Onversleutelde RCS Chat in twee landen is een extreem trage start voor een berichtendienst die vijf jaar geleden net op tijd zou zijn geweest. Als het er al wel was geweest zou het nu wel al end-to-end versleuteling hebben gehad én wereldwijde ondersteuning.

In plaats daarvan hebben we het begin van iets dat misschien op een dag goed zou zijn, maar wat nu tegen obstakels aanloopt waar Google misschien niet de moeite voor wil nemen om ze te overwinnen. Denk aan providers. Vooral in de VS hebben die veel macht en Google moet ze tevreden houden om Pixel-toestellen te kunnen blijven verkopen, zelfs als dat ten koste gaat van gebruikers.

Neem de Pixel 3a die in de VS via T-Mobile wordt verkocht. Die ondersteunen geen RCS op dat netwerk, terwijl Samsung-toestellen dat wel doen. Waarom? Omdat RCS is ingebouwd in het netwerk van T-Mobile in plaats van individuele apps of apparaten. Google heeft blijkbaar niet kunnen samenwerken met T-Mobile om daar gebruik van te maken. Als Google die invloed al niet heeft, heeft het dan wel genoeg om zich los te maken van providers om iets te ondersteunen dat Google zelf niet eens ondersteunt wanneer de providers dat doen? En dan ook nog een manier vinden om het te versleutelen?

Misschien gaat dat op een dag gebeuren. Maar na eerdere niet uitgekomen plannen met Google Talk, Hangouts en Allo is er deze keer voldoende aanleiding om te zeggen: ik geloof het pas als ik het zie.