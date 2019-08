Tele2 hardleers over tetheren van data

Tele2 heeft een gebruiker voor de rechter gesleept die z'n simkaart in een mobiele hotspot had gestopt (De Netgear Aircard 810S) in plaats van in z'n smartphone. De hotspot werd gebruikt om internet te delen met andere apparaten (Tethering). Volgens Tele2 mag dat niet en verwijst naar artikel 8.2 van de algemene voorwaarden: "Gebruik van een ander toestel dat 4g van Tele2 ondersteunt, is eveneens toegestaan in combinatie met het Tele2 Mobiel 4G-abonnement." Hiermee wil Tele2 aangeven dat de gebruiker de simkaart niet had gebruikt in combinatie met een smartphone.

De rechter is het daar echter niet mee eens en zegt dat de term "toestel" niet altijd staat voor een smartphone. "Dat onder een toestel uitsluitend zou moeten worden begrepen een mobiel telefoontoestel is niet aangegeven in de algemene voorwaarden en volgt ook niet uit de overeenkomst of uit andere omstandigheden bij het aangaan van de overeenkomst.

"[gedaagde] behoefde er daarom geen rekening mee te houden dat de simkaart niet mocht worden gebruikt in de Aircard. [gedaagde] heeft verder onbetwist gesteld dat de Aircard het 4G netwerk van Tele2 ondersteunt, zodat [gedaagde] zich aan artikel 8.2 van de algemene voorwaarden heeft gehouden," aldus de rechter.

Tethering

Het is niet de eerste keer dat Tele2 achter het net vist aangaande tethering. Het bedrijf moest in 2017 al eerder de algemene voorwaarden wijzigen omdat daarin expliciet stond dat tethering niet was toegestaan. Juristen wezen de provider erop dat tethering niet mag worden verboden.

Tele2 is een van de weinige providers die een onbeperkt mobiel internet-abonnement aanbiedt zonder de snelheid te knijpen waardoor het een interessante provider is voor grootgebruikers.